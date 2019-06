Sosh prolonge une nouvelle fois son offre avantageuse pour le plus volumineux de ses forfaits. Celui avec 50 Go de données 4G, normalement proposé à 24,99 euros, est aujourd’hui affiché à 9,99 euros par mois — uniquement la première année.

Jusqu’au 24 juin prochain, les nouveaux clients Sosh peuvent profiter d’une offre à 9,99 euros par mois pour un forfait avec 50 Go de données 4G. Après un an, le prix du forfait revient au prix habituel, soit 24,99 euros par mois.

Le forfait mobile Sosh sans engagement donne accès aux appels, SMS, MMS illimités et à 50 Go de données 4G en France Métropolitaine. Une enveloppe idéale pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou encore partager sa connexion (si nécessaire), tout en profitant d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange.

Pas de surplus depuis l’étranger (Europe, DOM, Andorre et Suisse), vous profitez également des appels, SMS, MMS illimités vers ces zones et vers la France, ainsi que de votre enveloppe de 50 Go de data. Notez qu’au-delà, le débit sera réduit. De plus, ce forfait permet également d’appeler en illimité vers les États-Unis et le Canada, ainsi que vers les fixes d’Europe.

Il faudra ajouter 10 euros à la facture pour obtenir la carte SIM triple découpe (avec possibilité de conserver votre numéro).

Pourquoi recommande-t-on ce forfait mobile ?

L’infrastructure Orange à petit prix

Une offre sans engagement

Le même forfait depuis la France et l’étranger

Le forfait mobile Sosh avec 50 Go de données 4G est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois.

L’offre prend fin le 24 juin 2019 à 9 heures du matin.

Retrouvez le forfait mobile Sosh 50 Go à 9,99 euros/mois

Pour le comparer avec d’autres forfaits sans engagement, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile.

