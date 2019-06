Cdiscount lance aujourd’hui une nouvelle offre en série limitée. Jusqu’au 24 juin prochain, vous pouvez profitez d’un forfait mobile sans engagement avec 60 Go de data pour seulement 6,99 euros par mois (pendant 6 mois, puis 12,99 euros par mois).

Vous recherchez un forfait mobile à petit prix, mais sans pour autant sacrifier une enveloppe conséquente de données 4G ? Le nouveau forfait sans engagement à 6,99 euros par mois de Cdiscount devrait alors vous plaire. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Comme d’habitude, le forfait « Immanquable » de Cdiscount comprend les appels illimités, ainsi que les SMS et MMS illimités, vers les fixes et les mobiles en France Métropolitaine. Il propose néanmoins une enveloppe 4G plus conséquente en comparaison des précédentes offres, avec notamment 60 Go de data utilisables partout dans l’hexagone. Pour partager sa connexion ou dévorer du contenu en streaming, c’est idéal !

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data Internet moins important. L’enveloppe de données est alors réduite à 5 Go sur le réseau 3G+.

Notez que Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait mobile ?

Une offre sans engagement

Avec un petit prix les six premiers mois

Et une couverture 4G conséquente

Le forfait mobile sans engagement Cdiscount avec 60 Go de données 4G est disponible à 6,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois de l’abonnement, puis passe à 12,99 euros par mois par la suite.

Enfin, il faudra simplement ajouter 10 euros à la facture pour obtenir la carte SIM triple découpe.

Retrouvez le forfait Cdiscount 60 Go à 6,99 euros/mois

Pour comparer avec les autres offres du marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 40 Go 17 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 10€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 18 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 8,99€ 19,99€ Voir Série limitée B&You - 40 Go 17 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 9,99€ Voir Voir tous les forfaits