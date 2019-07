Si vous ne voulez pas mettre plus de 5 euros par mois dans un forfait mobile, ces offres sans engagement sont faîtes pour vous : B&You 5 Go à 4,99 euros par mois, RED illimité 5 Go à 5 euros par mois et Cdiscout Mobile 60 Go à 4,99 euros pendant 6 mois. Profitez-en avant qu’elles ne se terminent !

B&You 5 Go à 4,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 4,99 euros par mois comprend 2 heures d’appel depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, ainsi que les SMS illimités vers ces mêmes destinations. Concernant l’enveloppe 4G, un total de 5 Go est attribué par mois, lequel est utilisable aussi bien en France (DOM inclus) qu’en Europe.

L’offre prend fin le 2 juillet 2019.

RED illimité 5 Go à 5 euros par mois

Le forfait RED illimité à 5 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi qu’à 5 Go de données 4G. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions que dans l’hexagone, sauf pour la data qui passe à 4 Go.

L’offre prend fin le 2 juillet 2019.

Cdiscount Mobile : 60 Go à 4,99 euros/mois

Si vous voulez beaucoup plus de data, il y a le forfait « Immanquable » de Cdiscount à 4,99 euros par mois (pendant 6 mois, puis 12,99 euros). Il comprend les appels illimités, ainsi que les SMS et MMS illimités, vers les fixes et les mobiles en France Métropolitaine avec une enveloppe 4G de 60 Go utilisable partout dans l’hexagone.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec une quantité de data moins importante. L’enveloppe de données est alors réduite à 5 Go sur le réseau 3G+.

L’offre prend fin aujourd’hui, le 1er juillet 2019.

