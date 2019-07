Article sponsorisé par RED By SFR

RED by SFR a prolongé ses séries limitées sans engagement pour 10 jours supplémentaires pour les retardataires. Bonne nouvelle pour cette fournée qui arrivera à terme le 5 août : on conserve les deux meilleures offres RED de ces derniers mois, à savoir les forfaits 5 Go à 5 euros, et 40 Go à 10 euros.

Si vous les aviez ratés : les forfaits 5 Go et 40 Go de RED By SFR sont désormais partis pour rester jusqu’au 5 août. La filiale « sans engagement » de SFR a mis à jour ses offres le jeudi 25 juillet. La gamme n’est pas chamboulée, mais elle a le mérite de conserver ces deux offres particulièrement bien positionnées.

Le forfait 5 Go à 5 euros en détail

Il faut croire que l’offre 5 Go à 5 euros rencontre franc succès. Elle a beau toujours être en « série limitée », cela fait maintenant plusieurs semaines qu’elle figure au catalogue de RED. La formule ne change pas et donc son rapport qualité/prix est toujours excellent.

Pour le prix de deux ou trois cafés vous avez : les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine et DOM sauf pour les MMS, ainsi que 5 Go de data par mois. C’est très confortable pour ce prix particulièrement modique, et largement au-dessus de ce que propose la concurrence actuellement. Bouygues / B&You ne donne que 2h d’appels au même prix par exemple, Sosh que 100 Mo de data.

Outre ces conditions de bases avantageuses, RED ajoute une enveloppe de 4 Go de data spécifiquement dédiée à l’Union européenne (au sens strict, hors Andorre et Suisse), et aux DOM. C’est largement suffisant pour trouver son chemin ou un restaurant lorsque l’on part en vacances. Si vous allez au-delà des 4 Go inclus, vous serez facturé au tarif européen légal : 0,0054 euro le Mo.

Le hors forfait « data » est également possible en France, mais la facture n’explosera jamais. SFR demande 2 euros pour une recharge de 100 Mo, mais dans la limite de 4 recharges maximum par mois avant de bloquer tout simplement l’utilisation de la 4G. Cela limite le hors-forfait à 8 euros. Plutôt pratique pour la ligne de vos enfants par exemple, cela évitera les mauvaises surprises quand ils « oublieront » de vérifier leur consommation.

40 Go pour 10 euros, aujourd’hui rien de mieux

Concurrencé par une offre similaire il y peu de temps le forfait RED 10 euros n’a aujourd’hui aucun équivalent sur le marché, c’est le seul à proposer ce prix et cette quantité de données sans limite de durée. Comme précédemment, il intègre appels/SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et les DOM (hors MMS pour le DOM) et l’enveloppe de donnée est donc de 40 Go. Comme toujours, les appels ne peuvent durer plus de 3h consécutives et le nombre de destinataires différents est limité à 200 par mois, pour la voix comme pour les SMS.

On retrouve les mêmes mécanismes que précédemment en Europe avec 4 Go supplémentaires spécialement offerts pour l’Union européenne et les DOM, le hors forfait dans l’UE est toujours au prix de 0,0054 euro/Mo. En France, cela ne change pas non plus : 2 euros la recharge de 100 Mo dans la limite de 4 recharges par mois. Bon, avec 40 Go, il sera toutefois plus difficile de consommer toute sa 4G.

Si l’offre 5 Go est plutôt à réserver pour une ligne secondaire ou pour ses enfants, l’offre 40 Go est particulièrement bien armée pour être une ligne principale. Il y a assez de 4G pour surfer tous les jours sans trop y réfléchir, vous pouvez partir en vacances et vous pourrez appeler qui vous voulez.

Les forfaits à 15 et 20 euros pour les besoins plus spécifiques

RED propose toujours à son catalogue les forfaits à 15 et 20 euros. Ces derniers se destinent à des usages plus spécifiques. En plus des Appels/SMS/Illimités, l’offre à 15 euros à la mérite de proposer 15 Go de data valable aux USA et au Canada pour ceux qui voyagent beaucoup en Amérique du Nord. Une option à considérer si c’est votre cas, et profitez-en rapidement, elle prendra fin le 29 juillet sauf changement de programme.

Pour 20 euros vous avez droit à 100 Go de data en plus des appels et SMS/MMS illimités. Une quantité gigantesque qui ne sera utile qu’à une petite fraction de clients, notamment ceux qui utilisent la 4G comme moyen d’accès principal à internet et pas seulement en déplacement. Pour les autres, ce sera sans doute un peu trop.

