Après les forfaits 5 Go de SFR et Bouygues Telecom, c’est au tour de Cdiscount mobile de proposer son offre sans engagement à tout petit prix. La même enveloppe de données 4G est accordée pour seulement 1,99 euro par mois pendant 6 mois, puis passe à 9 euros. Retrouvez les détails de l’offre.

Si vous recherchez à faire des économies dans les mois à venir, faire — même temporairement — baisser sa facture de téléphonie mobile peut être une des solutions à envisager. Pendant 6 mois, le forfait Cdiscount mobile 5 Go est disponible pour seulement 1,99 euro par mois. Si vous ne souhaitez pas conserver votre nouveau forfait après la période promotionnelle, sachez que nous avons un outil pour vous le rappeler.

Jusqu’au 19 août 2019, le nouveau forfait à petit prix chez Cdiscount mobile donne accès aux SMS, MMS illimités et 200 minutes d’appel par mois, soit un peu plus de 3 heures. Son enveloppe de données 4G s’élève à 5 Go en France métropolitaine (le débit est néanmoins réduit au-delà).

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels limités et les SMS/MMS illimités, mais avec un niveau de data Internet moins important. La couverture se réduit à seulement 1 Go sur le réseau 3G+… Ce n’est évidemment pas la meilleure option pour les voyageurs qui parcourent le globe, mais elle permettra tout de même de rester en contact avec vos proches pendant les voyages occasionnels de courte durée.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. Si vous rencontrez des soucis avec l’opérateur par défaut, il est possible d’en changer par la suite. Nous vous invitons alors à vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous,

Notez d’ailleurs qu’il faut rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre SIM triple découpe et qu’il est tout à fait possible de conserver votre numéro en fournissant le code RIO de votre ligne.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait mobile ?

Un forfait sans engagement

Avec un tout petit prix pendant 6 mois

Et une couverture 4G suffisante pour un usage basique

Le forfait mobile sans engagement Cdiscount avec 5 Go de données 4G est disponible à 1,99 euro par mois les 6 premiers mois, puis passe à 9 euros à la fin de la période promotionnelle.

Retrouvez le forfait Cdiscount mobile 5 Go à 1,99€/mois

Pour comparer avec les autres offres du marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour dénicher le meilleur forfait mobile du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 30 Go 19 août Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 10€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 14 août Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 8,99€ 19,99€ Voir Cdiscount Mobile L'essentiel - 5 Go 19 août 3h d'appels SMS/MMS illimités 5 Go 1,99€ 9€ Voir Voir tous les forfaits