Article sponsorisé par RED by SFR

Il y a du nouveau chez SFR ! Le forfait mobile RED sans engagement profite toujours d’un petit prix à vie, mais il est dorénavant totalement personnalisable. Selon vos besoins, vous pouvez opter à tout moment pour un volume de données plus important en France ou à l’étranger sans changer de forfait. On vous explique comment cela fonctionne.

Un seul et unique forfait sans engagement…

SFR ne propose désormais qu’une seule formule : le forfait RED illimité à 10 euros par mois. Il donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois), ainsi qu’aux SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, en Europe et les départements d’outre-mer.

Vous bénéficiez par ailleurs d’une couverture 4G qui s’élève à 40 Go (en promo jusqu’au 2 septembre), avec une enveloppe supplémentaire de 5 Go depuis l’Europe et les DOM. Si vous avez besoin de plus, inutile de changer de forfait : il suffit d’ajouter des options !

… mais personnalisez-le à volonté !

C’est un fait : la consommation de données 4G est irrégulière. Vous vous en êtes d’ailleurs sûrement rendu compte en consultant votre consommation mensuelle. Combien de fois avez-vous reçu ce message qui annonce l’entière consommation de vos données 4G avant la fin du mois ? Ou au contraire, combien de fois restait-il encore beaucoup de Go à utiliser au moment de la réactualisation de votre forfait ? Deux situations qui posent la question suivante : « mon forfait convient-il réellement à mes besoins ? ».

Une question légitime qui entraîne bien souvent un changement de forfait, ou encore plus brutal, un changement d’opérateur. SFR l’a bien compris et propose dorénavant de moduler/configurer/personnaliser votre forfait RED à votre bon vouloir. Utilisez le terme que vous voulez, mais vous avez compris l’idée.

Il est désormais possible d’augmenter ou de réduire son enveloppe de data mensuel. Sur la base de l’offre RED illimitée 40 Go, vous pouvez donc rajouter 20 Go de données 4G pour 5 euros supplémentaires, ou 60 Go pour 10 euros, et cela à tout moment de votre abonnement en cours, soit pour passer à 60 Go (+8 Go depuis l’UE) à 15 euros par mois ou à 100 Go (+ 10 Go depuis l’UE) à 20 euros par mois. Pas de changement de prix par rapport aux offres précédentes, mais plus de flexibilité. C’est idéal pour gérer au mieux sa consommation mois après mois. Les imprévus sont d’ailleurs nombreux pour pousser à la surconsommation : l’investissement de votre temps dans un jeu en ligne, la sortie d’une nouvelle saison de votre série préférée, ou un voyage en France sans accès au Wi-Fi par exemple (oui, c’est possible).

En parlant de voyage, il est également possible de moduler votre forfait si vous prévoyez de partir à l’étranger. Quel que soit le forfait choisi, s’offrir du roaming par-delà l’Atlantique ne coûte que 5 euros (pour un mois). Même pour une courte durée, cette option permet de rester en contact avec vos proches grâce à 15 Go supplémentaires utilisables depuis l’Europe, les États-Unis et le Canada, ainsi qu’avec les appels et les SMS/MMS illimités depuis et vers ces destinations.

La nouvelle offre RED by SFR en bref

Une seule offre…

… modulable à volonté

40, 60 ou 100 Go pour 10, 15 ou 20 euros mensuels

Une option à 5 euros pour 15 Go aux USA/Canada

On change quand on veut !

