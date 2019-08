Après avoir mis à jour le catalogue de ses offres B&You sans engagement, Bouygues Telecom décide aujourd’hui de les prolonger jusqu’à fin septembre. Le plus petit forfait mobile est disponible à partir de 9,99 euros par mois pour 40 Go de données 4G.

Les offres B&You sans engagement de Bouygues Telecom sont prolongées jusqu’au 23 septembre 2019. Retrouvez ci-dessous le détail des 3 différents forfaits mobile en série limitée de l’opérateur français.

Forfait B&You 40 Go à 9,99 euros par mois

Le forfait B&You sans engagement à 9,99 euros par mois est dorénavant le premier choix pour Bouygues Telecom. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, ce qui est indispensable pour rester en contact sans restriction avec vos proches. Son enveloppe 4G s’élève à 40 Go dans l’Hexagone, dont 4 Go à l’étranger.

Forfait B&You 60 Go à 14,99 euros par mois

Le forfait B&You (toujours sans engagement) à 14,99 euros par mois est un peu plus complet que le précédent. Il comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France Métropolitaine, les DOM et l’Europe, mais avec une couverture 4G plus conséquente. Il propose en effet 60 Go en France, dont 6 Go depuis les destinations étrangères précédemment citées.

Forfait B&You 80 Go à 16,99 euros par mois

Concernant le forfait B&You sans engagement à 16,99 euros par mois, il est idéal pour celles et ceux qui souhaitent consommer du contenu sur Internet sans compter, ou tout simplement qui recherchent une alternative aux box Internet. Évidemment, il donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais avec une enveloppe 4G qui grimpe jusqu’à 80 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités, mais avec 8 Go de data décomptés de l’enveloppe totale.

Pourquoi recommande-t-on ces forfaits ?

Les offres sont diversifiées pour répondre à la majorité des besoins

Sans engagement, pas de condition de durée

Avec surtout un prix à vie !

Notez que le coût de la nouvelle carte SIM triple découpe est fixé à 10 euros, mais la conservation du numéro grâce au RIO est quant à elle totalement gratuite.

Pour découvrir l'offre qui correspond à vos besoins, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur pour dénicher le meilleur forfait mobile du moment.

