Le forfait sans engagement à petit prix est de retour chez Cdiscount mobile. Jusqu'au 15 octobre prochain, l'offre avec 30 Go de données 4G est disponible à seulement 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis à 12 euros par mois. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Si vous voulez faire des économies dans les mois à venir, nous ne pouvons que vous recommander de souscrire à un forfait mobile via une offre sans engagement. Tout d’abord, c’est l’assurance de pouvoir résilier votre abonnement à n’importe quel moment si vous trouvez, par la suite, une meilleure offre. Ensuite, le coût mensuel est généralement excessivement attractif, du moins pendant quelques mois. Il ne reste plus qu’à utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre période promotionnelle et le tour est joué.

Jusqu’au 15 octobre 2019, le forfait mobile sans engagement Cdiscount avec 30 Go de données 4G est disponible à 2,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois, puis passe à 12 euros par mois.

Notez qu’il faut rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir votre SIM triple découpe et qu’il est tout à fait possible de conserver votre numéro en fournissant le code RIO de votre ligne.

Le forfait Cdiscount en détail

Le forfait à petit prix chez Cdiscount mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités, ainsi qu’à de 30 Go de données 4G (débit réduit au-delà), en France métropolitaine. Une enveloppe plus que suffisante pour une utilisation courante chaque mois (navigation sur Internet, streaming, réseaux sociaux, etc.), mais qui trouvera néanmoins ses limites si vous utilisez souvent le partage de connexion avec votre smartphone, par exemple.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data Internet moins important. La quantité de data est effectivement réduite à 3 Go sur le réseau 3G+ en Europe, mais sur le réseau 4G dans les DOM. Alors oui, ce n’est pas la meilleure option pour les voyageurs aguerris, mais elle permettra tout de même de rester un minimum en contact avec vos proches lors de vos déplacements à l’étranger.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous. Au préalable, vous pouvez vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous.

Pour comparer avec les autres offres disponibles sur le marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement.

