Article sponsorisé par RED by SFR

RED by SFR prolonge l'un des meilleurs forfaits mobiles du moment : 12 euros par mois, pour 60 Go de données mobiles. Un bon plan qui peut être personnalisé grâce à des modules complémentaires très pratiques en cas de voyage à l'étranger.

Le prix des forfaits mobiles continue de décroître, et c’est à l’avantage des consommateurs. Il n’est même plus nécessaire de changer de forfait chaque année pour profiter des meilleures offres. Comme pour RED by SFR, qui en plus de proposer un forfait à l’excellent rapport qualité-prix, s’engage à ne pas changer le prix au bout d’un an. Une tranquillité supplémentaire, qui permet de ne pas partir à la chasse aux bonnes affaires tous les douze mois.

Forfait RED by SFR 60 Go à 12 euros

60 Go à vie, pour 12 euros seulement

L’engagement de RED by SFR est le suivant : proposer l’un des meilleurs forfaits mobiles du moment, sans engagement de durée ni augmentation de prix. Pour 12 euros seulement, il est possible de profiter d’une enveloppe de 60 Go de données mobiles, ainsi que d’appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Mais ce forfait est aussi particulièrement indiqué pour les personnes voyageant régulièrement. En effet, il comprend également :

Appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’Union européenne et les départements d’Outre-Mer

Une enveloppe de data de 8 Go par mois à utiliser depuis ces mêmes zones géographiques

RED by SFR ce n’est pas que des forfaits mobiles, puisque le groupe propose également des abonnements Fibre THD à 22 euros par mois (ou DSL à 15 euros). Et comme pour le forfait mobile, ce prix est à vie et ne change pas au bout d’un an.

Un forfait mobile qui s’adapte à vos besoins

Plus récemment, RED by SFR a introduit une nouveauté à son forfait mobile phare : la possibilité de le personnaliser selon les besoins directement depuis l’application mobile. Moyennant finance, le forfait peut évoluer de la manière suivante :

pour 8 euros de plus par mois, le forfait passe de 60 à 100 Go de données mobiles

pour 5 euros de plus par mois, profitez de 15 Go supplémentaires à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada

Ces paliers supplémentaires peuvent être activés pendant la durée de votre choix : durant un mois seulement ou pour une période plus étendue. Cela permet par exemple d’anticiper un voyage à l’étranger sans avoir à changer de forfait. Ou encore, de gonfler son enveloppe de données mobiles en cas de déplacement ou de changement de fournisseur d’accès à Internet.

Un réseau et des services de qualité

RED by SFR, c’est aussi un opérateur qui propose un réseau de qualité en s’appuyant sur les infrastructures de sa maison mère SFR. À l’usage, c’est 99% de la population française qui est couverte par la 4G du réseau SFR. Dans les grandes agglomérations françaises, RED by SFR bénéficie également de la 4G+, une évolution de la 4G qui fournit des débits pouvant aller jusqu’à 330 Mb/s.

RED by SFR donne également accès à bon nombre de fonctionnalités supplémentaires, qu’elles soient payantes ou gratuites. Par exemple, pour toute souscription au forfait avant le 28 octobre, l’offre SFR Sécurité + Password est offerte. Ce service propose à la fois une protection de 5 équipements connectés avec F-Secure, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe. L’opérateur propose aussi des souscriptions à des services payants, comme à la chaîne RMC Sport, ou encore au Cloud de RED by SFR à 5 Go le téraoctet.

