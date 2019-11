La semaine du Black Friday commence ce lundi, et NRJ Mobile débute assez fort un forfait jamais vu jusqu’à présent : 200 Go de data, en plus des appels et SMS illimités.

La « Black Friday Week » est là, la valse des promos a déjà timidement débuté la semaine dernière, mais c’est maintenant que les festivités vont vraiment commencer avant leur point culminant le vendredi 29, date « officielle » du Black Friday. La preuve avec NRJ Mobile qui lance ce lundi un forfait 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an, avant de passer à 24,99 euros.

Le forfait Woot 200 Go en bref

200 Go de 4G par mois

Appels et SMS/MMS illimités

5 Go e 4G en dans l’UE

Il est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux clients à 9,99 euros par mois pendant un 1 an puis 24,99 euros. L’offre est disponible jusqu’au 31 décembre 2019.

Retrouvez le forfait 200 Go NRJ Mobile à 9,99 euros

Le forfait Woot 200 Go en détails

C’est à ce jour l’une des offres les mieux dotées en 4G que nous avons vu passer. Avec 200 Go, vous avez devant vous des heures de streaming en perspective, ce qui permettra de remplacer habillement votre connexion domestique si elle n’est pas très performante. Mais sur votre smartphone seulement, le mode modem n’est malheureusement pas autorisé.

Sans surprise, vous avez également droit aux appels et SMS/MMS illimités en France avec les limites habituelles : 3h consécutives maximum par appel, 129 destinataires différents par mois. Bien évidemment, les numéros surtaxés ne sont pas inclus.

En Europe, vous profitez de 5 Go de 4G ainsi que des appels et SMS et MMS illimités également. Cela sera suffisant pour vos vacances, si vous partez de temps en temps. L’offre est donc polyvalente et c’est bien évidemment un excellent rapport quantité de data / prix.

Retrouvez le forfait 200 Go NRJ Mobile à 9,99 euros