Après le Black Friday et le Cyber Monday RED est de retour avec son forfait mobile sans engagement qui propose une enveloppe de 60 Go pour 12 euros par mois. Comme d’habitude, le prix est à vie !

Le forfait RED en bref

Un forfait modulable selon les envies

Une offre sans engagement avec un prix à vie

Une enveloppe 4G de 60 Go en France et 8 Go en Europe/DOM

Notez que 10 euros seront ajoutés à la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile.

Le forfait RED en détail

Le forfait RED donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

Vous bénéficiez par ailleurs d’une enveloppe 4G qui s’élève à 60 Go, avec une autre de 8 Go pour l’Europe et les DOM. Si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Il faut savoir enfin que le forfait RED est totalement modulable. Si, par exemple, vous avez besoin d’une quantité accrue de données 4G pour un voyage à l’étranger, il suffit d’opter pour l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, pour 5 euros supplémentaires. D’autres options sont disponibles, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord pour 1 euro de plus, le double appel pour 2 euros en plus ou encore l’option montre connectée pour 5 euros de plus.

Retrouvez le forfait RED 60 Go à 12 €/mois

