Forfait Mobile : 30 Go pour 3,99 euros chez NRJ Mobile (pendant 6 mois)

Nouveau forfait sans engagement pour la nouvelle année chez NRJ Mobile. L'opérateur propose désormais une offre 30 Go pour 3,99 euros pendant les 6 premiers mois puis 12,99.

NRJ a abandonné son forfait 200 Go le 31 décembre, le MVNO revient à une offre plus sage pour la nouvelle année : 30 Go de données mobiles pour 3,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 12,99 après la période promotionnelle. C’est une offre plutôt intéressante sur le prix, mais aussi l’une des rare avec 30 Go, les opérateurs proposent de moins en moins cette quantité qui est pourtant un très bon « juste milieu ».

30 Go pour 3,99 euros seulement

Car finalement, 30 G0 suffisent la plupart du temp dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Il ne faudra pas abuser de Netflix ou du mode « modem », mais si vous ne le faite que ponctuellement, cela devrait suffire. Surtout que le tarif affiché de 3,99 euros par mois pendant 6 mois est franchement intéressant, et même après la période promotionnel 12,99 reste un prix décent… RED par exemple fait toutefois mieux à ce prix. Dans le détail, le forfait intègre :

30 Go de données mobiles 4G par mois

appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe et dans les DOM

5 Go de données mobiles à utiliser dans les 27 pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège

Cette offre est affichée au prix de 3,99 euros la première année, puis 12,99 euros à partir du 7e mois. Mais le forfait est sans engagement, vous pouvez donc arrêter la souscription au forfait NRJ Mobile à tout moment, et sans contrainte. Lissé sur un an, vous déboursez donc 101,88 euros pour votre forfait 30 Go.

Un MVNO, c’est quoi ?

Comme indiqué plus haut, NRJ Mobile est un MVNO. Concrètement, cela signifie qu’il ne dispose pas de ses propres antennes pour fournir une couverture réseau. À la place, NRJ Mobile va louer des espaces de fréquences chez les opérateurs traditionnels (SFR, Orange et Bouygues) afin d’en faire profiter ses utilisateurs. NRJ Mobile est partenaire avec les trois opérateurs traditionnels. Lors de la souscription, le MVNO va alors vous attribuer la couverture réseau de l’un de ces trois opérateurs.

À l’usage, il n’y a pas de différence avec un opérateur traditionnel : la couverture réseau et la qualité du débit sont les mêmes. NRJ Mobile dispose également de son propre service client ainsi que de sa propre application pour suivre sa consommation mensuelle. L’avantage d’un MVNO se trouve au niveau du prix : NRJ Mobile n’a pas à développer ses propres infrastructures réseau, ce qui lui permet de diminuer considérablement les prix. C’est pour cela que le prix du forfait 30 Go n’est qu’à 3,99 euros.

Comment souscrire à NRJ Mobile ?

La souscription à NRJ Mobile ne diffère pas des autres opérateurs, même s’il s’agit d’un MVNO. Ajoutez le forfait 30 Go dans votre panier pour démarrer la souscription. NRJ Mobile va ainsi vous demander plusieurs informations :

l’adresse de l’utilisateur (notamment pour l’envoi de la carte SIM à 10 euros)

les coordonnées bancaires (IBAN) où seront débitées les mensualités de l’abonnement

l’identifiant RIO (qui s’obtient en composant le 3179), pour conserver le même numéro et automatiser le transfert de ligne

L’inscription ne prend que quelques minutes depuis le site de NRJ Mobile. La carte SIM vous sera envoyée dans les jours suivants. Veillez bien à attendre que la ligne soit active avant d’insérer votre nouvelle carte SIM. Un SMS vous préviendra du jour et de l’heure où la nouvelle ligne sera opérationnelle.