Mieux que l’ADSL, cette box 4G avec 250 Go de data est à 25 euros par mois

Passez à la vitesse de la 4G à la maison avec la nouvelle offre NRJ Mobile. Ce dernier propose en ce moment sa Box Internet 4G avec 250 Go de data pour seulement 24,99 euros par mois pendant 3 mois, puis 29,99. Retrouvez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Si vous ne bénéficiez pas d’une connexion haut débit suffisante via l’ADSL/VDSL ou si vous n’êtes tout simplement pas éligible à la Fibre, une box 4G peut être une meilleure alternative pour profiter d’un débit élevé à la maison. NRJ Mobile propose aujourd’hui son abonnement box 4G avec une réduction sur les trois premiers mois. De plus, les 30 premiers jours sont satisfaits ou remboursés !

En bref

1 mois pour découvrir

La vitesse de la 4G à la maison

Simple à installer et à utiliser au quotidien

Jusqu’au 23 février 2020, la Box Internet 4G de NRJ Mobile est disponible à 24,99 euros pendant 3 mois, puis à 29,99. Notez que l’abonnement induit un engagement sur 12 mois, mais vous pourrez résilier sans frais dans les 30 premiers jours à compter du jour de l’activation de votre forfait 4G, si vous n’êtes pas satisfait.

Une box 4G offre un accès à Internet à celles et ceux qui se situent en zone blanche — espace non desservi par aucune connexion haut débit — ou qui n’ont tout simplement pas un débit suffisant pour répondre aux besoins de toute une famille, par exemple. L’avantage du réseau 4G permet d’assurer un débit pour connecter tous vos équipements (PC, smartphones, tablettes, box TV, objets connectés, etc.), quelle que soit votre localisation géographique… ou presque. Il faut tout de même capter la 4G.

Avec le forfait Box Internet 4G de NRJ Mobile, vous aurez droit à une enveloppe mensuelle de 250 Go. Ne vous y trompez pas, cette quantité de data est largement suffisante pour répondre à tous les usages, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming ou même jouer en ligne. Ceci étant, dans ce dernier cas il est possible que la latence soit un peu élevée.

La box en elle-même est d’ailleurs simple à installer et à utiliser. Lorsque la ligne 4G est activée, il suffit d’insérer la carte SIM et de brancher le boîtier pour directement profiter d’Internet à la maison.

