Bouygues renouvelle ses offres B&You sans engagement avec un nouveau forfait mobile

Bouygues Telecom revient sur le devant de la scène avec un nouveau forfait mobile sans engagement. Ce dernier propose 60 Go de 4G avec Internet illimité le week-end pour seulement 13,99 euros par mois, à vie. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Bouygues Telecom redouble d’efforts en ce début d’année 2020 pour faire de l’ombre à RED et son célèbre forfait 60 Go à 12 euros par mois à vie. Après avoir proposé 60 Go pour 1 centime de moins que son concurrent, B&You dévoile un nouveau forfait mobile pour 2 euros de plus avec toujours 60 Go de données 4G, mais aussi, et surtout, avec un accès à Internet en illimité le week-end.

En bref

Appels, SMS, MMS illimités

60 Go en France et 10 Go en Europe

Avec Internet illimité le week-end

Et surtout, un prix à vie !

Le nouveau forfait B&You sans engagement avec 60 Go et Internet illimité le week-end est disponible à 13,99 euros par mois (à vie) jusqu’au 24 février 2020.

Notez que le forfait 60 Go classique est en revanche disponible à 11,99 euros par mois jusqu’au 4 février prochain. Le forfait 100 Go à 19,99 euros par mois est également de la partie, sans date de fin.

Pour en savoir plus 👇

Le nouveau forfait mobile B&You sans engagement à 13,99 euros par mois (à vie) inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. En ce qui concerne la data, l’enveloppe accordée dans l’Hexagone s’élève à 60 Go, mais il y a un bonus : Internet illimité le week-end. Vous pourrez alors surfer autant que vous voulez du samedi 00h01 au dimanche 23h59, sans décompte sur votre forfait.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS illimités, mais uniquement vers un numéro français. Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises, mais une enveloppe de 10 Go est tout de même accordée à l’étranger. Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec vos proches, et même pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS en cas de pépin, par exemple.

Pour finir en beauté, sachez que Bouygues Telecom offre un abonnement de 90 jours à Spotify Premium à tous ses nouveaux clients.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement qui correspond à vos besoins.