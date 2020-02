Forfait mobile : 4 offres 60 Go à petit prix via Bouygues, RED et Cdiscount

Alors que B&You et RED continuent de se livrer bataille sur le terrain du meilleur forfait mobile sans engagement avec 60 Go de données 4G pour environ 12 euros par mois à vie, un nouvel acteur nommé Cdiscount vient s’immiscer entre les deux. Ce dernier propose le même montant de data Internet, mais pour 8,99 euros par mois pendant un an.

Aujourd’hui, vous avez le choix entre 4 forfaits mobile sans engagement avec 60 Go de données 4G, le tout à petit prix. Voici les offres en un clin d’œil :

Retrouvez tous les détails ci-dessous pour en savoir plus 👇

RED 60 Go à 12 €/mois

Le forfait RED à 12 euros par mois à vie est disponible jusqu’au 10 février 2020. Il donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France. Vous bénéficiez d’une enveloppe 4G qui s’élève à 60 Go, avec une autre de 8 Go pour l’Europe et les DOM. Si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Il faut savoir enfin que le forfait RED est totalement modulable. Si, par exemple, vous avez besoin d’une quantité accrue de données 4G pour un voyage à l’étranger, il suffit d’opter pour l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, pour 5 euros supplémentaires. D’autres options sont disponibles, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord pour 1 euro de plus, le double appel pour 2 euros en plus ou encore l’option montre connectée pour 5 euros de plus.

B&You 60 Go à partir de 11,99 €/mois

B&You propose quant à lui deux forfaits 60 Go. Le premier d’entre eux est celui à 11,99 euros par mois à vie, disponible jusqu’au 24 février prochain. Il a été mis en place pour concurrencer l’offre RED avec le même montant de données 4G, mais pour 1 centime de moins par mois. Bouygues fait d’ailleurs aujourd’hui mieux que son rival verdâtre en augmentant l’enveloppe 4G de son forfait jusqu’à 10 Go à l’étranger, contre 8 précédemment. Il propose enfin les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Le deuxième forfait est disponible à 13,99 euros par mois jusqu’au 24 février 2020, toujours à vie. Il inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, toujours avec 60 Go de data à utiliser dans l’Hexagone. Un détail vient toutefois faire la différence avec la précédente offre, puisqu’une option Internet illimité le week-end est de la partie ! Vous pourrez alors surfer autant que vous voulez du samedi 00h01 au dimanche 23h59, sans décompte sur votre forfait. Vous avez aussi 10 Go de data à l’étranger.

Notez que pour les deux offres B&You sans engagement, un accès de 90 jours à Spotify Premium est offert pour tous les nouveaux clients.

Cdiscount mobile 60 Go à 8,99 €/mois

Le nouveau forfait Cdiscount mobile en série limitée à 8,99 euros par mois pendant 1 an (puis 16,99 euros par mois) propose les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, avec également une enveloppe de 60 Go à utiliser à l’intérieur de l’Hexagone (débit réduit au-delà). Depuis l’Europe et les DOM (avec un total de 38 destinations), on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités vers un numéro français, mais avec une enveloppe 4G très réduite en comparaison des offres B&You et RED. En effet, Cdiscount accorde seulement 5 Go à l’étranger.

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement qui correspond à vos besoins.