Forfait mobile : 30 Go de 4G pour seulement 2,99 euros par mois, sans engagement

Vous recherchez un forfait mobile à petit prix ? Cdiscount propose aujourd’hui une nouvelle offre en série limitée : 30 Go en France et 10 Go en Europe/DOM pour seulement 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 12,99. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

C’est le bon moment pour réaliser des économies sur son budget mobile mensuel. Aujourd’hui, Cdiscount propose un nouveau forfait mobile sans engagement à un prix tout riquiqui. En 6 mois, vous finirez par payer 18 euros seulement… Par la suite, le prix du forfait est plus que quadruplé, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une offre sans engagement. Au-delà de la période promotionnelle, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur. Notre outil dédié est justement là pour vous rappeler la fin de votre avantage.

En bref

Une offre sans engagement

Avec un petit prix pendant les 6 premiers mois

Pour 30 Go en France et 10 Go depuis l’Europe et les DOM

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange, selon votre localisation

Jusqu’au 27 février 2020, le forfait Cdiscount mobile avec 30 Go en France et 10 Go en Europe/DOM est disponible à 2,99 euros par mois pendant 6 mois, puis à 12,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Le forfait à tout petit prix chez Cdiscount mobile donne aujourd’hui accès aux appels, SMS, MMS illimités, ainsi qu’à de 30 Go de données 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà). C’est une enveloppe plus que suffisante pour une utilisation basique chaque mois (navigation sur Internet, streaming, réseaux sociaux, etc.), mais qui trouvera néanmoins ses limites si vous utilisez souvent le partage de connexion avec votre smartphone, par exemple.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount a pour habitude d’octroyer seulement 5 Go pour la plupart de ses forfaits mobile. Pour celui-ci en revanche, c’est le double, à savoir 10 Go. C’est une enveloppe plus confortable qu’à l’accoutumée donc, idéale si vous avez prévu un voyage dans les six prochains mois.

Enfin, il est important de rappeler que Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, qui est lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous. Au préalable, vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de faire votre choix.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement qui correspond à vos besoins.