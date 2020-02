Forfait mobile : le TOP 3 des offres sans engagement via RED, B&You et NRJ mobile

En ce début de semaine, on vous propose de faire un petit tour du côté des offres mobile afin de découvrir les 3 meilleurs forfaits sans engagement du moment. Au programme : 60 Go chez RED by SFR, la même quantité de 4G chez B&You avec Internet illimité le week-end et jusqu’à 100 Go chez NRJ mobile. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Aujourd’hui, on a sélectionné les 3 meilleures offres sans engagement si vous souhaitez changer votre forfait mobile. Voici les offres en un clin d’œil :

Retrouvez tous les détails ci-dessous pour en savoir plus 👇

RED : le petit prix à vie

Dernier jour pour le forfait RED à 12 euros par mois à vie, il est disponible jusqu’au 17 février 2020. Il donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France. Vous bénéficiez d’une enveloppe 4G qui s’élève à 60 Go, avec une autre de 8 Go pour l’Europe et les DOM. Si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Il faut savoir enfin que le forfait RED est totalement modulable. Si, par exemple, vous avez besoin d’une quantité accrue de données 4G pour un voyage à l’étranger, il suffit d’opter pour l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, pour 5 euros supplémentaires. D’autres options sont disponibles, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord pour 1 euro de plus, le double appel pour 2 euros en plus ou encore l’option montre connectée pour 5 euros de plus.

B&You : Internet illimité le week-end

Le forfait B&You est disponible à 13,99 euros par mois jusqu’au 8 mars 2020, lui aussi avec un prix à vie. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec 60 Go de data à utiliser dans l’Hexagone. À l’étranger, vous avez droit à une enveloppe de 10 Go.

Pour 1,99 euro supplémentaire par rapport à l’offre RED, l’offre en série limitée chez Bouygues Telecom apporte de nombreux avantages. Tout d’abord, on retrouve un accès à Internet en illimité le week-end, uniquement en France. Vous pourrez alors surfer autant que vous voulez du samedi 00h01 au dimanche 23h59, sans décompte sur votre forfait. Ensuite, un accès de 90 jours à Spotify Premium est offert pour tous les nouveaux clients.

NRJ mobile : pour les box 4G

En ce qui concerne le forfait en série limitée chez NRJ Mobile, il est disponible jusqu’au 1er mars 2020 à 9,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 19,99 euros. Il donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec une enveloppe mensuelle de 100 Go. Une offre idéale pour celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour Internet à la maison, par exemple. Le débit est réduit au-delà, mais il est tout de même possible d’acheter des recharges de 100 Mo à 1 Go comprises entre 3 et 10 euros, si besoin.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais uniquement vers un numéro français. Pour Internet, vous avez droit à 5 Go de data seulement. C’est plutôt faible en effet, mais tout de même suffisant pour rester en contact avec ses proches lors d’un voyage de courte durée.

Pour rappel, le réseau des offres NRJ Mobile est raccordé aux trois plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’opérateur sera attribué en fonction du réseau disponible chez vous. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait sans engagement qui correspond à vos besoins.