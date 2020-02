RED vs B&You : quel est le meilleur forfait mobile 100 Go en promo jusqu’à ce soir ?

Entre RED et B&You, c’est la guéguerre. Chacun propose sa vision d’un forfait mobile 100 Go idéal, avec l’un comme l’autre ses avantages et ses inconvénients. Découvrez notre comparatif détaillé pour vous aider à faire votre choix entre les deux.

Si vous suivez l’actualité sur Frandroid, vous êtes censé savoir que RED by SFR a frappé un grand coup avec son offre temporaire et sans engagement qui propose 100 Go de données 4G pour le prix de son forfait mobile 60 Go. Ce à quoi B&You a très vite répondu avec une baisse de prix.

Ce sont des offres éphémères disponibles aujourd’hui seulement, le 20 février 2020. Voici les offres en un clin d’œil :

Si vous hésitez encore entre l’une ou l’autre, voici un comparatif pour vous aider à faire votre choix.

Les appels et les SMS

Il faut être honnête, ce n’est pas forcément sur cette catégorie que les deux forfaits mobile vont réellement se différencier. Que ce soit RED ou B&You, chacun propose les appels et les SMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Seule Mayotte manque à l’appel pour l’opérateur vert.

Dans les deux cas, on retrouve les limites habituelles de 3 heures maximum par appel (coupé au-delà) et 200 destinataires différents maximum par mois, aussi bien pour les appels que pour les SMS.

Et la data dans tout ça ?

C’est là que ça commence à devenir intéressant. Les deux forfaits mobile offrent une quantité élevée de données 4G, à savoir 100 Go à utiliser à l’intérieur de l’Hexagone. La data en dehors des frontières de la France est toutefois différente. Alors que RED propose 8 Go depuis l’Europe et les DOM, B&You octroie pratiquement le double avec 15 Go.

C’est une enveloppe plus confortable pour celles et ceux qui voyagent souvent, que ce soit pour raison personnelle ou professionnelle. En revanche, il faut garder en tête que l’offre sans engagement chez RED coûte 2,99 euros de moins que chez B&You. À vous de juger sur le surcoût est réellement nécessaire.

Pour continuer avec les chiffres, on va un peu parler du hors forfait. Chez RED, le dépassement de l’enveloppe sera facturé 2 euros pour 100 Mo de data, avec un maximum de 4 recharges, soit 8 euros pour 400 Mo. Du côté de B&You, c’est un peu différent puisque vous serez directement facturé 10 euros pour 1 Go. Vous pouvez cependant choisir d’avoir simplement un débit réduit au-delà de la totale consommation de vos données 4G.

Quid de la qualité du réseau ?

Sur la qualité du réseau, les deux opérateurs couvrent 99% de la population pour la voix et les données selon l’ARCEP. La couverture du territoire est aussi similaire (94% pour Bouygues et 95 pour SFR). Dans le détail, la population profitant d’une « bonne couverture » selon les critères de l’ARCEP est supérieure chez SFR avec 90% contre 86 chez Bouygues dans le cas de la voix. Sur les données, la couverture 4G est identique, mais de 3 points supérieurs pour SFR en 3G (93% du territoire contre 96).

Pour ce qui est de la qualité du réseau au sens large, Bouygues est en revanche devant. En moyenne, et toujours selon l’ARCEP, Bouygues offre des débits 4G descendants de 31 Mb/s tandis que SFR atteint 28 Mb/s. Dans les villes, vous ne verrez aucune différence. Bouygues est en revanche légèrement meilleur sur les routes, les lignes de TGV et le métro.

Vous pouvez consulter la couverture près de chez vous grâce au site Mon Réseau Mobile s’appuyant sur les données du régulateur des télécommunications. Nous avons également un article pour vous expliquer quel est le meilleur opérateur mobile.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vainqueur : RED by SFR

Il ne faut pas se le cacher, le prix est un facteur primordial sur la décision d’achat et RED gagne haut la main en proposant son offre presque 3 euros moins chers que chez B&You. On note bien que Bouygues propose quelques avantages par rapport à SFR, comme certaines options incluses gratuitement et qui sont pourtant facturées chez RED, le double appel par exemple. Cependant, le besoin des 100 Go reste couvert pour moins cher, donc le choix est vite fait. D’autant plus si vous passez par une box 4G pour avoir Internet à la maison, l’enveloppe de 15 Go en Europe/DOM de B&You ne sera pas d’une grande utilité…

Pour les deux offres, notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.