Forfait mobile : Free offre désormais 60 Go au lieu de 50, pour le même prix

Après avoir proposé pendant une longue période son forfait mobile avec 50 Go de données 4G pour 9,99 euros par mois, Free change aujourd’hui la formule et octroie 10 Go supplémentaires pour le même prix. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le forfait en série limitée chez Free mobile est plus intéressant qu’auparavant puisqu’il propose aujourd’hui 60 Go de données 4G, contre 50 habituellement. Il a d’ailleurs la particularité de passer à 100 Go après la première année d’abonnement. Le prix sera ensuite doublé, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une offre sans engagement. Si vous ne souhaitez pas conserver ce forfait après la période promotionnelle, nous vous invitons à utiliser notre outil dédié afin de vous rappeler la fin de votre avantage.

En bref

Une offre sans engagement

Avec un petit prix la première année

Et 10 Go de plus que d’habitude

Jusqu’au 10 mars 2020, le forfait mobile série Free propose 60 Go (au lieu de 50) pour 9,99 euros par mois, pendant un an. Il passe ensuite à 19,99 euros par mois avec 100 Go de data.

Pour en savoir plus

La nouvelle offre mobile en série limitée chez Free mobile donne aujourd’hui accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine. Il propose une enveloppe qui s’élève désormais à 60 Go, ce qui représente 10 Go supplémentaires par rapport à d’habitude. Notez que le débit est réduit au-delà, mais il sera tout à fait possible d’utiliser en illimité les hotspots FreeWifi en France Métropolitaine grâce à vos identifiants Free, en cas de besoin.

Depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels et SMS/MMS, mais uniquement vers un numéro français. Il faudra alors passer par des applications telles que WhatsApp pour communiquer avec vos connaissances à l’étranger, par exemple. L’enveloppe 4G est en revanche considérablement réduite depuis ces zones, avec seulement 4 Go accordés par mois (au-delà, le Mo est facturé 0,0054 €).

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait sans engagement.