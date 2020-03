Forfait mobile : de 30 à 200 Go, voici les 3 meilleures offres du week-end

Sommaire Cdiscount Sosh NRJ Comparateur

Ce week-end, nous vous avons sélectionné trois offres mobile à petit prix, avec des quantités de données 4G allant de 30 jusqu'à 200 Go. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix en fonction de vos besoins.

Pour convenir à tous les besoins et tous les budgets, voici 3 forfaits mobile sans engagement complètement différents, que ce soit au niveau du prix ou de l’enveloppe 4G accordée. Voici les différentes offres en un clin d’œil :

Afin de connaître tous les détails pour chaque forfait mobile, nous vous invitons à continuer la lecture un peu plus bas.

Cdiscount mobile 200 Go

La meilleure offre du week-end est sans aucun doute le forfait sans engagement Cdiscount mobile avec 200 Go de données 4G. Il est proposé à 9,99 euros par mois pendant un an, jusqu’au 16 mars 2020. Au-delà de l’avantage promotionnel, le prix du forfait passe à 24,99 euros par mois.

Les appels, SMS, MMS illimités répondent présents en France, avec 200 Go de data comme dit précédemment. C’est une enveloppe gigantesque qui répondra à absolument tous les usages, que ce soit pour partager sa connexion, jouer en ligne ou utiliser une box 4G pour avoir Internet à la maison. Même si on doute que vous dépassiez le montant, notez que le débit est réduit après que la totalité des données soit consommée.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. En ce qui concerne la data à l’étranger, Cdiscount octroie 5 petits Go, tout de même utiles lors d’un voyage à court terme.

Sosh 50 Go

Pour la première fois, Sosh propose un forfait mobile sans prix qui double après un an. Vous paierez donc 14,99 euros par mois jusqu’à une durée indéterminée. L’offre est disponible jusqu’au 30 mars 2020 à 9h du matin.

Son forfait mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, avec une enveloppe 4G de 50 Go utilisable partout dans l’Hexagone. C’est un montant de data plus que suffisant pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou encore partager sa connexion (si nécessaire), tout en profitant d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange, le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP. Notez qu’au-delà, le débit est néanmoins réduit jusqu’à la réactualisation de votre abonnement mensuel.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez également droit aux appels, SMS, MMS illimités depuis ces zones vers la France, ou l’inverse. Cependant, l’enveloppe 4G est de 8 Go.

NRJ Mobile 30 Go

Le forfait en série limitée chez NRJ Mobile est quant à lui proposé au mini prix de 3,99 euros par mois. Cependant, il faut savoir que l’avantage promotionnel ne dure que 6 mois. Le prix du forfait passe ensuite à 12,99 euros. Cette offre sans engagement est disponible jusqu’au 25 mars 2020.

On retrouve évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec 30 Go de données 4G. Utilisables partout dans l’Hexagone, ces quelques gigaoctets de data permettront de naviguer sur Internet et regarder des vidéos en streaming au quotidien, sans être trop regardant sur sa consommation si l’on se connecte à un réseau Wi-Fi de temps en temps.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations incluses au total, dont 30 en Europe et 8 en outre-mer), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais uniquement vers un numéro français. Pour Internet à l’étranger, une petite enveloppe de 5 Go est accordée, ce qui est suffisant pour rester en contact avec ses proches lors d’un voyage de courte durée.

