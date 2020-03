Forfait mobile : petit prix avec 100 ou 200 Go, idéal si l’ADSL rame pendant le télétravail

Si votre connexion ADSL n’est pas assez rapide pour travailler agréablement en télétravail, voici deux forfaits mobile sans engagement à petit prix avec 100 ou 200 Go de data pour palier à ce problème. C’est la solution idéale pour surfer à la vitesse de la 4G pendant cette période de confinement.

Beaucoup de Français sont en télétravail pour continuer leur activité pendant cette période de confinement liée au Coronavirus (COVID-19). Cependant, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne niveau connexion Internet à la maison. Celles et ceux en Fibre optique n’ont pas de souci à se faire, mais on ne peut pas en dire de même pour les foyers équipés à l’ADSL, d’autant plus si plusieurs membres de votre famille utilisent le réseau.

Pour pallier ce problème, voici deux offres mobile à petit prix avec une énorme quantité de données 4G pour surfer en toute tranquillité :

Vous pourrez ensuite partager la connexion avec votre smartphone ou tout simplement passer par une box 4G. Plus d’informations ci-dessous.

Cdiscount mobile 100 Go

Le forfait Cdiscount mobile à 9,99 euros par mois pendant un an, puis 20, est disponible jusqu’au 25 mars 2020. Il propose les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, avec 100 Go de data. Si vous consommez la totalité de l’enveloppe 4G dans le mois, notez que le débit sera réduit jusqu’à la réactualisation de votre forfait.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. Pour la data depuis lesdites destinations, Cdiscount octroie 5 petits Go, tout de même utiles lors d’un voyage à court terme.

NRJ mobile 200 Go

Le forfait NRJ Mobile à 14,99 euros par mois pendant un an, puis 24,99, est également disponible jusqu’au 25 mars prochain. On retrouve encore une fois les appels, SMS et MMS illimités, mais cette fois-ci avec une enveloppe 4G de 200 Go. Notez que le débit est réduit au-delà.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve encore les appels, SMS, MMS en illimité, mais uniquement vers un numéro français. NRJ Mobile offre d’ailleurs la même quantité de données 4G à l’étranger que Cdiscount mobile, à savoir 5 Go.

Pour rappel, Cdiscount et NRJ Mobile sont des MVNO raccordés à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous.

Notez également qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est par ailleurs gratuitement disponible en fournissant le code RIO de votre ligne.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait sans engagement.