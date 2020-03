Sosh : le meilleur forfait mobile du moment ne sera bientôt plus disponible

Depuis le début du mois, Sosh propose le meilleur forfait mobile du moment avec son offre 50 Go en série limitée à 14,99 euros par mois, même après un an. Tout ça pour dire : c'est la dernière semaine pour en profiter !

Si B&You et RED nous ont déjà habitués à proposer des forfaits mobile sans prix qui double après un an, c’est bel et bien une première pour Sosh. Cependant, à l’heure actuelle, nous ne savons pas si l’opérateur chapeauté par Orange prolongera ou réitérera une telle offre par la suite… On tenait alors à vous informer qu’il s’agit de la dernière semaine pour en profiter.

En bref

L’infrastructure Orange à petit prix

Avec 50 Go de 4G en France et 8 Go en Europe

Le tout via une offre sans engagement et sans prix qui double

Jusqu’au 30 mars 2020 à 9h du matin, le forfait mobile sans engagement Sosh avec 50 Go de données 4G est disponible à 14,99 euros par mois, même après un an !

Pour en savoir plus 👇

Sosh a effectivement créé la surprise au début du mois de mars 2020 avec une nouvelle offre en série limitée. Elle a la particularité de proposer un prix qui — à notre grande surprise — n’augmentera pas lors du passage à la deuxième année : une première pour celui qui se cache derrière l’opérateur historique en France.

Comme d’habitude, son forfait mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine. En ce qui concerne l’enveloppe de données 4G, elle s’élève à 50 Go dans l’Hexagone. C’est un montant de data plus que suffisant pour regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne ou encore partager sa connexion (si nécessaire), tout en profitant d’un débit optimal grâce aux infrastructures d’Orange, le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP. Notez qu’au-delà, le débit est néanmoins réduit jusqu’à la réactualisation de votre abonnement mensuel.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez également droit aux appels, SMS, MMS illimités depuis ces zones vers la France, ou l’inverse. Cependant, l’enveloppe 4G est de 8 Go.

En souscrivant à l’offre, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne. Il faudra également ajouter 10 euros à la facture pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir d’autres offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait sans engagement.