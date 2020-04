Forfait mobile : les 3 meilleures offres sans engagement à moins de 10 €

Même avec un budget restreint, vous pouvez prétendre à un bon forfait mobile. Retrouvez notre sélection des meilleures offres sans engagement du moment à moins de 10 euros par mois. Faites votre choix !

A-t-on vraiment besoin d’une quantité astronomique de gigaoctets par mois ? Alors que certains forfaits mobiles jouent la surenchère, d’autres se concentrent sur l’essentiel. Plusieurs forfaits mobiles à moins de 10 euros sont largement suffisants pour de nombreux utilisateurs. Nous en avons sélectionné trois parmi les meilleurs du marché :

Enfin, nous avons également choisi de vous présenter le forfait 50 Go de NRJ Mobile à 11,99 euros. Celui-ci dépasse légèrement la barre des 10 euros, mais il a un avantage important. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Free 60 Go

Si vous êtes un grand consommateur de données mobiles, il vaut mieux se tourner vers un forfait généreux en data comme celui de Free. Il est affiché au prix de 9,99 euros par mois la première année puis 19,99 euros. Voici tout ce qu’il comprend chaque mois :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et DOM ainsi qu’en Europe

4 Go de données mobiles à utiliser en Europe.

Le forfait mobile de Free à moins de 10 euros comprend une quantité importante de données mobiles. C’est idéal pour les personnes qui consomment beaucoup de contenus depuis leur smartphone, ou bien qui ont l’habitude de partager leur connexion.

Le forfait de Free est sans engagement. En revanche, son prix augmente au bout d’un an, tout comme son enveloppe 4G. Il faut donc être vigilant si l’on veut continuer à payer 10 euros. L’offre est valable jusqu’au 7 avril.

Cdiscount Mobile 60 Go

Ici encore, le forfait Cdiscount Mobile est très généreux en data puisque, comme Free, il comprend 60 Go de données mobiles à 9,99 euros par mois. En réalité, les deux offres se ressemblent beaucoup, puisque ce forfait contient :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et DOM ainsi qu’en Europe

3 Go de données mobiles à utiliser à l’étranger

Deux différences sont à noter avec le forfait de Free. D’abord, l’enveloppe de données mobiles à utiliser en Europe est moins importante dans le forfait Cdiscount. Ensuite, il passe à 16,99 euros à partir du treizième mois avec la même enveloppe 4G, contre 100 Go pour 19,99 euros chez Free après la première année.

Pour résumer, l’offre de Free est plus avantageuse sur un an. Mais celle de Cdiscount Mobile est plus intéressante si vous comptez rester abonné plus d’un an. Là aussi, l’offre de Cdiscount vaut jusqu’au 7 avril.

La Poste mobile 30 Go

Ce n’est pas l’offre la plus généreuse en données mobiles, mais elle a le mérite de garder son prix même au bout d’un an. La Poste mobile propose actuellement un forfait mobile très intéressant au prix de 9,99 euros par mois. Voici tout ce que ce forfait contient chaque mois :

30 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et DOM ainsi qu’en Europe

10 Go de données mobiles à utiliser en Europe

En somme, il a tout ce que l’on attend d’un bon forfait mobile de 2020. L’enveloppe de data en Europe est même plutôt généreuse compte tenu du prix. La Poste mobile propose ici une offre qui conviendra très bien aux personnes voyageant souvent.

Enfin, il faut rappeler que ce forfait est sans engagement et sans prix qui évolue au bout d’un. Ce qui ne garantit aucune mauvaise surprise ni sur la durée ni lors d’un changement d’opérateur. Sachez également qu’un mois est offert en entrant le code TOUSCONNECTE dans le panier.

NRJ Mobile 50 Go

Ce forfait de NRJ Mobile est légèrement plus cher que les autres, puisqu’il est proposé au prix de 11,99 euros par mois. En revanche, il profite d’un avantage de taille : pour lui aussi, son prix n’augmente pas au bout d’un an. Il est ainsi le parfait compromis entre toutes les offres présentées précédemment. Voici ce qu’il propose chaque mois :

50 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France et DOM ainsi qu’en Europe

5 Go de données mobiles à utiliser en Europe, mais en 3G+

Encore une fois ce forfait est sans engagement, mais surtout sans augmentation de prix au bout d’un an. Cette offre promotionnelle au prix de 11,99 euros est valable jusqu’au 13 avril.

Comparateur des forfaits 4G

Si vous n’avez toujours pas trouvé votre bonheur parmi ces quatre offres sans engagement, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pour trouver l’offre qui vous correspond le mieux.