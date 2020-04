Forfait mobile : Bouygues Telecom propose encore de nouvelles offres B&You

Bouygues Telecom compte frapper un grand coup avec ces nouvelles offres B&You sans engagement. Ces dernières proposent de 60 à 100 Go pour moins de 16 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Alors que les prix des forfaits ont plutôt tendance à augmenter ces dernières semaines, Bouygues Telecom crée la surprise avec de nouvelles offres sans engagement à un prix très intéressant. Il est possible d’obtenir 60 Go de données 4G pour 11,99 euros par mois, 75 Go pour 13,99 ou encore 100 Go pour seulement 15,99. De plus, l’opérateur offre également un abonnement Spotify Premium de 90 jours à tous ses nouveaux clients. Ce sont sans aucun doute les meilleures offres du moment.

Les nouvelles séries spéciales B&You sans engagement sont disponibles jusqu’au 14 avril 2020, pour un prix allant de 11,99 euros par mois à 15,99 euros par mois.

Le forfait B&You à 11,99 euros par mois propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En ce qui concerne la data, l’enveloppe s’élève à 60 Go dans l’Hexagone et à 10 Go au-delà de ces frontières.

Le forfait B&You à 13,99 euros par mois propose toujours les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, avec 15 Go de données 4G supplémentaires que la précédente offre, pour un total de 75 Go en France donc. La data est cependant légèrement plus faible à l’étranger avec 8 Go au lieu de 10.

Pour finir avec le forfait B&You à 15,99 euros par mois, il continue de proposer les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français, mais avec 100 Go de data. C’est une enveloppe conséquente qui pourra répondre à plusieurs besoins, comme celui de partager sa connexion via une box 4G, par exemple. On retrouve également 10 Go de données 4G à l’étranger.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

