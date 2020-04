Free propose désormais 20 fois plus de 4G avec son forfait mobile à 2 €

Le forfait Free mobile à 2 euros par mois est aujourd'hui bien plus généreux qu'auparavant. Il passe de 50 Mo à 1 Go de données 4G et de 2 à 4 heures d'appel, toujours avec les SMS et MMS illimités. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Eh oui, on n’a pas tous besoin d’un forfait mobile avec une grande quantité de données 4G au quotidien, d’autant plus pour celles et ceux qui se connectent principalement à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet sur leur smartphone. Free mobile l’a compris depuis longtemps avec son offre sans engagement à 2 euros par mois seulement, mais l’opérateur français a tout de même décidé d’enrichir son forfait à petit prix pour offrir un peu plus de possibilités.

En bref

20 fois plus de données 4G

Et 2 fois plus d’appels

Pour le même prix

Le forfait Free mobile avec 1 Go (au lieu de 50 Mo) et 4 heures d’appel (au lieu de 2) est disponible à seulement 2 euros par mois — même après un an — jusqu’au 30 avril 2020. Les abonnées Freebox peuvent en bénéficier gratuitement.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le forfait à petit prix chez Free mobile s’est enrichi. Il propose toujours les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine, mais avec 4 heures d’appel au lieu de 2. Ce n’est pas uniquement pour l’Hexagone, il est également possible d’appeler les fixes de plus de 100 destinations et les mobiles des États-Unis, Canada, Chine et DOM.

Il propose ensuite 20 fois plus de données 4G qu’auparavant, en passant de 50 Mo à 1 Go, soit 1 000 Mo. Ce n’est pas une enveloppe de data qui permet de surfer quotidiennement, mais qui apporte tout de même le droit de s’autoriser des excès si l’on n’est pas connecté à un réseau Wi-Fi. Au-delà, le Mo est facturé 5 centimes, mais une option de blocage est disponible si vous ne souhaitez pas dépasser ce seuil.

Depuis l’Europe et les DOM, vous avez tout de même droit aux SMS et MMS illimités avec 2 heures d’appel (décomptés du forfait). En ce qui concerne la data, c’est seulement 50 Mo qui sont accordés, et en 3G. Vous devrez alors compter sur le Wi-Fi de votre hôtel lors de vos déplacements à l’étranger.

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

