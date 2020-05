Forfait mobile : 30 Go à 9,99 €/mois (même après un an) avec le 1er mois offert

La Poste mobile propose aujourd'hui l'un des meilleurs forfaits à moins de 10 euros du moment. Ce dernier offre 30 Go de 4G en France et 10 Go en Europe, le tout sans prix qui double après un an. De plus, le premier mois est offert.

Il existe encore de belles offres si vous recherchez un forfait mobile complet et pas cher en 2020. Pour cela, il faut aujourd’hui se tourner vers le MVNO (opérateur mobile virtuel) La Poste mobile qui propose actuellement l’une des meilleures offres sans engagement à moins de 10 euros. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

Appels/SMS/MMS illimités

Avec 30 Go en France et 10 Go en Europe

Et sans prix qui double après la première année

Le premier mois est offert pour le forfait La Poste mobile 30 Go grâce au code promo JECONOMISE. Il revient ensuite à seulement 9,99 euros par mois, même après un an. Notez que l’offre est disponible jusqu’au 2 juin prochain.

Pour en savoir plus 👇

Le forfait sans emménagement chez La Poste mobile propose les appels, SMS, MMS illimités vers la France et les DOM, et aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

L’enveloppe 4G s’élève à 30 Go en France Métropolitaine pour répondre à la majorité des besoins au quotidien, que ce soit pour naviguer sur Internet, faire un petit tour sur vos réseaux sociaux préférés ou encore écouter vos playslist favorites via Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Il faudra néanmoins jongler avec un accès Wi-Fi de temps en temps pour ne pas trop rapidement épuiser la data.

Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve une belle enveloppe de 10 Go (décomptés du total). C’est un montant que l’on retrouve rarement pour ce prix, où la plupart des MVNO concurrents proposent généralement entre 3 et 5 Go seulement. C’est un élément à prendre en compte si vous êtes souvent amenés à vous déplacer à l’étranger.

Pour rappel, La Poste mobile est relié au réseau SFR. Il est alors indispensable de vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous avant de prendre une décision.

Il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe que vous recevrez en quelques jours chez vous via une livraison sans contact. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure… Il est également possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.