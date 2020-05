Sosh revient en force avec un forfait mobile 100 Go et la Fibre à moitié prix

Sosh dégaine aujourd'hui l'artillerie lourde pour faire face à ses principaux concurrents. D'un côté, il propose son abonnement fibre optique à 14,99 euros par mois au lieu de 29,99. De l'autre, il surenchérit avec l'étonnant forfait mobile 100 Go à 16,99 euros par mois, même après un an.

C’est définitivement la guerre entre les différents opérateurs du marché français. Sosh était quant à lui plutôt discret depuis l’annonce de son forfait mobile avec 80 Go de données 4G, mais force est de constater qu’il souhaite aujourd’hui frapper un grand coup. L’opérateur chapeauté par Orange propose aujourd’hui deux nouvelles offres sans engagement :

Les deux offres sont disponibles jusqu’au 22 juin 2020. Et si vous hésitez encore à passer chez Sosh, nous vous invitons à continuer la lecture un peu plus bas pour en savoir plus.

Forfait mobile Sosh 100 Go

Sosh revient en effet avec une nouvelle offre mobile pour concurrencer B&You et RED. Le forfait inclut les appels SMS, MMS illimités en France Métropolitaine avec un niveau de data qui monte jusqu’à 100 Go. L’opérateur n’a tout simplement jamais proposé une telle offre auparavant.

Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS, MMS sont également disponible en illimité depuis ces zones vers la France, ou l’inverse. Cependant, l’enveloppe 4G est réduite à 15 Go.

Notez que Sosh profite d’un débit optimal grâce aux infrastructures Orange, considéré comme le réseau mobile numéro 1 en 2019 selon l’ARCEP.

En bref

Les infrastructures Orange à petit prix

Avec 100 Go de 4G en France et 15 Go en Europe

Le tout via une offre sans engagement et sans prix qui double

Ce forfait mobile est disponible en série limitée chez Sosh jusqu’au 22 juin prochain, au prix de 16,99 euros par mois.

La Boite Sosh avec la Fibre

L’abonnement Fibre chez Sosh propose un accès illimité à Internet avec un débit théorique maximal de 300 Mbits/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Il comprend également une ligne téléphone fixe pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, dont le Maroc, le Canada et les États-Unis.

Sachez que vous pouvez ajouter l’option appels illimités vers les mobiles pour 5 euros de plus par mois, ainsi que le décodeur TV pour le même prix afin regarder plus de 160 chaines. Il est également possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

Bien évidemment, cela ne vous concerne pas si vous êtes d’ores et déjà équipé d’un boîtier Android TV ou Apple TV, par exemple.

En bref

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

La qualité des infrastructures Orange à petit prix

Les appels illimités vers les fixes et l’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

La Boîte Sosh avec la Fibre est disponible à 14,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 29,99. Si vous n’êtes pas éligible, notez que l’abonnement ADSL est au même prix.