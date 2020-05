Ce forfait mobile spécial French Days offre 200 Go de 4G pour 9,99 €/mois

Si vous avez besoin d'une grosse quantité de 4G ces prochains mois, nous avons la solution : le forfait mobile NRJ 200 Go est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 24,99. Plus de détails ci-dessous.

Si vous venez d’acheter un nouveau smartphone lors des French Days, accompagnez-le avec un forfait mobile digne de ce nom, autrement qui inclut beaucoup (beaucoup, beaucoup, beaucoup…) de gigaoctets. Celui de NRJ Mobile propose aujourd’hui une enveloppe considérable de 200 Go pour moins de 10 euros par mois.

Par la suite, le prix du forfait est plus que doublé, mais il faut se rappeler qu’il s’agit d’une offre sans engagement. De ce fait, vous pourrez résilier facilement votre abonnement à la fin de la période promotionnelle. Si vous avez peut d’oublier la date, nous avons créé un outil pour ça.

En bref

Une offre sans engagement

À petit prix les 6 premiers mois

Avec 200 Go en France et 5 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 8 juin 2020, le forfait mobile 200 Go en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant les six premiers mois, puis passe à 24,99. Notez que le coût de la nouvelle carte SIM s’élève à 10 euros.

Pour en savoir plus 👇

Ce forfait mobile propose le combo classique des appels, SMS et MMS illimités, mais une enveloppe 4G très conséquente. Cette dernière s’élève à 200 Go mensuels. C’est énorme et ça couvre la majorité des besoins, en passant par le streaming intensif jusqu’à la connexion à Internet via une box 4G. Notez que le débit est réduit au-delà.

Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total), on retrouve encore les appels, SMS, MMS en illimité, mais uniquement vers un numéro français. La data est néanmoins réduite à seulement 5 petits gigaoctets. Ceci étant dit, c’est tout de même suffisant pour utiliser Google Maps ou Apple Plan si l’on est perdu dans une ville inconnue…

Pour rappel, NRJ Mobile est raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Le changement d’opérateur se fait sans coupure. Pour cela, il suffit d’opter pour la conservation gratuite de votre numéro en fournissant à l’inscription le code RIO de votre ligne mobile.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

