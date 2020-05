Bouygues Telecom répond à SFR : forfait mobile à 11,99 €/mois pour 100 Go de 4G et les appels/SMS illimités

Pour les French Days, Red by SFR a commercialisé un forfait à 12 €/mois pour 100 Go de données 4G. Bouygues Telecom vient de répondre avec un forfait B&You tout aussi intéressant.

Bouygues Telecom vient de répondre à la promotion Red by SFR avec une des meilleures offres mobile du moment pour seulement 12 euros par mois. Attention cependant, ce bon plan est limité dans le temps, il se termine jeudi 4 juin à 6 heures.

Pour aller plus loin

French Days : le forfait RED by SFR 100 Go à 12 € est de retour, même pour les abonnés actuels

En bref :

100 Go de data en France dont 10 Go en Europe

SMS et Appels illimités

11,99 euros par mois sans prix qui double au bout d’un an ou deux

Jusqu’au 4 juin à minuit, le forfait 4G B&You sans engagement 100 Go est disponible pour seulement 11,99 euros par mois, via une offre sans engagement ni condition de durée.

Pour en savoir plus

L’offre 4G B&You propose 100 Go de 4G pour 11,99 euros, soit une offre très similaire à celle de Red by SFR. Les appels et SMS sont illimités et vous avez également une offre qui permet de bénéficier de 3 mois d’abonnement premium à Spotify pour les nouveaux utilisateurs.

C’est un forfait sans engagement et sans limitation de durée de promotion, l’offre B&you ne verra donc pas son prix doubler au bout d’un an ou deux. Vous avez également les appels et SMS illimités depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ainsi que 10 Go de données utilisables en Europe/DOM.

Pour faire un choix entre Red by SFR et Bouygues Telecom, nous vous encourageons à utiliser les outils de couverture cités dans cet article ainsi que dans celui-ci. Vérifiez la couverture réseau à votre domicile, à votre travail, dans votre ville mais aussi sur vos lieux de vacances.

Notre comparateur de forfaits 4G

Pour découvrir plus d’offres mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, De 5Go à 7.5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an BID RED Forfait mobile 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 12€ 20€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois)

eSIM Montre Connectée (+5€/mois) Cdiscount Mobile L’immanquable - 40 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 2,99€ 13,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen: 45 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 3Go/mois Pendant 6 mois Tous les forfaits mobile

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.