60 Go à 4,99 € ou 100 Go à 9,99 € : quel forfait mobile en promotion choisir ?

Les forfaits mobiles sont nombreux sur le marché et il peut souvent être difficile de faire un choix, d'autant lorsque des promotions se concentrent chez un seul opérateur. Cdiscount mobile propose aujourd'hui 60 Go à 4,99 euros par mois ou 100 Go à 9,99, mais lequel choisir entre les deux ?

Choisir un forfait mobile dépend de vos besoins et de votre budget. Cdiscount mobile propose aujourd’hui deux nouveaux forfaits 4G en série limitée jusqu’au 16 juin 2020, l’un avec 60 Go de données 4G pour moins de 5 euros par mois et, l’autre, avec 100 Go pour moins de 10 euros.

Si vous hésitez entre l’une de ces deux offres sans engagement, voici un descriptif détaillé pour chacun des forfaits mobile afin de choisir celui qui vous conviendra le plus.

60 Go à 4,99 euros par mois

Le forfait Cdiscount mobile à 4,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 14,99) propose les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, avec 60 Go de données 4G attribuées par mois. C’est une enveloppe plus que suffisante au quotidien pour regarder des vidéos en streaming ou jouer en ligne avec son smartphone. Cependant, elle trouvera vite ses limites si vous partagez souvent votre connexion, par exemple.

Depuis l’Europe et les DOM (avec un total de 38 destinations), on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités, mais uniquement vers un numéro français. L’enveloppe 4G est quant à elle réduite à 5 Go, ce qui est tout de même suffisant pour rester en contact avec ses proches lors d’un voyage à l’étranger.

100 Go à 9,99 euros par mois

En ce qui concerne le forfait Cdiscount mobile à 9,99 euros par mois pendant un an (puis 20), il propose lui aussi les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine avec les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM que l’offre précédente, mais avec une plus grosse quantité de données 4G. On retrouve cette fois-ci 100 Go de data à utiliser partout dans l’Hexagone.

C’est une enveloppe qui répond à la majorité des besoins, que vous soyez un grand consommateur de streaming ou de jeux vidéo en ligne. Elle convient surtout à celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison.

Les informations supplémentaires

Cdiscount est un opérateur mobile virtuel, ou MVNO, qui utilise le réseau NRJ Mobile, lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur est attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Il faut également savoir que Cdiscount mobile propose des offres sans engagement avec un petit prix pendant une courte période, à savoir 6 mois ou 1 an. Par la suite, le prix est doublé, voire triplé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notre outil dédié est d’ailleurs là pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Le changement se fait d’ailleurs sans coupure si vous optez pour la conservation gratuite de votre numéro en fournissant, à l’inscription, le code RIO de votre ligne mobile.

Notre comparateur de forfaits

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.