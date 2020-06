Ce forfait mobile ajustable de 50 à 200 Go coûte 2 euros de moins que d’habitude

Prixtel renouvelle son offre Giga Série, ce qui vous permet aujourd'hui de bénéficier à moindre coût d'un forfait mobile ajustable en fonction de votre consommation Internet. Autrement dit, votre facture mensuelle variera entre 12,99 euros et 24,99 euros au lieu de 14,99 et 26,99, pour une enveloppe de 50 à 200 Go de 4G.

Prixtel est l’un des seuls opérateurs qui proposent un forfait mobile dont le prix s’adapte en fonction de votre utilisation. À l’heure où tous les opérateurs proposent des offres aux modalités définitives après souscription, Prixtel propose un forfait qui s’adapte entièrement à votre utilisation. Bonus : cet abonnement ne double pas de prix au bout d’un an.

En bref

Un forfait qui s’adapte à votre utilisation

Avec un minimum de 50 Go et un maximum de 200 Go

Sans oublier la possibilité de choisir le réseau Orange ou SFR

Auparavant à partir de 14,99 euros par mois, bénéficiez de l’offre Giga Série de Prixtel à partir de 12,99 euros par mois pour 50 Go, pouvant aller jusqu’à 200 Go pour 24,99 euros par mois au lieu de 26,99. De plus, le premier mois est offert !

Pour en savoir plus 👇

Prixtel est un opérateur mobile français qui a la particularité de proposer une offre sur mesure pour ses clients. En choisissant l’offre Giga Série, le prix de votre abonnement varie chaque mois en fonction de votre consommation 4G.

Si vous consommez moins de 50 Go, vous ne paierez que le minimum, soit 12,99 euros. En revanche, si le mois suivant, votre utilisation de données se situe entre 50 et 100 Go, la facture augmentera à 18,99 euros. De la même manière, entre 100 et 200 Go utilisés vous vaudront une facture mensuelle de 24,99 euros. Évidemment, une augmentation de prix n’est pas définitive, si vous consommez moins le mois d’après, vous payez moins.

Les appels et SMS/MMS sont quoiqu’il arrive illimités vers la France, l’Europe et les DOM. Si vous passez en revanche des appels vers les États-Unis, ils seront bien compris dans le forfait, mais la facture mensuelle passera directement à 24,99 euros par mois. Par ailleurs, 12 Go de 4G à l’étranger sont inclus dans l’enveloppe de données. Dans ce même esprit de forfait ajustable, Prixtel laisse le choix entre le réseau Orange et SFR. Il faudra donc bien vérifier lequel couvre le mieux l’endroit ou vous consommez le plus souvent vos données (comme votre domicile par exemple).

Vous pouvez enfin demander gratuitement la portabilité de votre numéro de téléphone. Il faudra dans ce cas fournir quelques informations, dont votre RIO. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

