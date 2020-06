Vente flash : un forfait mobile 200 Go pour moins de 10 euros chez Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile lance une vente flash sur un forfait mobile très intéressant : 200 Go de données 4G pour 9,99 euros par mois pendant 1 ans puis 25 euros par mois ! Evidemment, l'offre est sans engagement.

On est très loin de l’époque où des forfaits mobile 20 Go à 19,99 euros révolutionnaient le marché. Cette nouvelle vente flash de Cdiscount Mobile nous le prouve bien avec 200 Go pour moins de 10 euros par mois. Cette offre est disponible à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 juin inclus.

Par la suite, le prix du forfait passe à 24,99 euros, mais il faut se rappeler qu’il s’agit d’une offre sans engagement. De ce fait, vous pourrez résilier facilement votre abonnement à la fin de la période promotionnelle. Si vous avez peut d’oublier la date, nous avons créé un outil pour ça.

En bref

Une offre sans engagement

À petit prix les 12 premiers mois

Avec 200 Go en France et 5 Go en Europe

Et le réseau Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 30 juin 2020, le forfait mobile 200 Go en vente flash chez Cdiscount Mobile est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant les six premiers mois, puis passe à 24,99. Notez que le coût de la nouvelle carte SIM s’élève à 10 euros.

Cdiscount propose avec cette vente flash, en plus du combo classique des appels, SMS et MMS illimités, une enveloppe 4G très conséquente. Cette dernière s’élève à 200 Go mensuels. C’est tout simplement énorme et cela permet de couvrir la majorité des besoins, du streaming intensif jusqu’à la connexion à Internet via une box 4G. Notez que le débit est réduit au-delà.

En Europe, le forfait propose 5 Go de données inclus afin de répondre aux besoins ponctuels en déplacement.

Pour rappel, Cdiscount Mobile utilise les réseaux de Orange, SFR et Bouygues Telecom. L’opérateur sera attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, c’est-à-dire l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision. Sachez tout de même que si la couverture réseau est mauvaise, il suffit d’appeler le service client pour vous basculer sur le réseau d’un autre opérateur.

Le changement d’opérateur se fait sans coupure. Pour cela, il suffit d’opter pour la conservation gratuite de votre numéro en fournissant à l’inscription le code RIO de votre ligne mobile que vous obtiendrez en composant gratuitement le 3179 depuis la ligne concernée.

