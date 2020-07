Ce forfait mobile propose 30 Go de 4G pour seulement 3 euros par mois

Cdiscount renouvelle une nouvelle fois ses offres sans engagement et propose un forfait mobile à 2,99 euros par mois. Dans celui-ci : une belle enveloppe de 30 Go de données mobile. Les membres CDAV profitent de 10 Go supplémentaires pour le même prix !

Après son offre spéciale à 200 Go, Cdiscount propose cette fois-ci des forfaits à tout petit prix. Pour moins de 3 euros, vous pourrez bénéficier d’un forfait complet, autant dans son offre d’appels et de SMS/MMS que dans son enveloppe de données.

En bref

Une offre sans engagement

30 Go en France et 10 Go en Europe

10 Go de plus si vous êtes membres de CDAV

L’offre Cdiscount Mobile à 2,99 euros par mois avec 30 Go est disponible jusqu’au 7 juillet 2020. Ce tarif sera valable pendant les premiers 6 mois de l’abonnement et passera ensuite à 12,99 euros par mois. Cet abonnement est sans engagement, il est donc possible de résilier à la fin des 6 mois. Utilisez notre outil pour ne pas oublier la fin de votre avantage.

Si vous êtes adhérent au programme fidélité Cdiscount à Volonté, vous pouvez bénéficier de 10 Go supplémentaires dans votre enveloppe de données dont 3 Go à l’étranger. Il passera à 13,99 euros pas mois après 6 mois.

Pour en savoir plus👇

Le Forfait Cdiscount à 2,99 euros par mois propose en effet une enveloppe de 30 Go de données 4G. Pour le prix, c’est une offre assez conséquente qui devrait pouvoir suffire si vous l’utilisez en déplacement et restez connecté à votre Wi-Fi chez vous par exemple. Le forfait inclut aussi 10 Go de données en Europe et dans les DOM, de quoi tenir si vous partez en voyage quelques jours. Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités, même en Europe et dans les DOM.

Cdiscount utilise les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. En fonction de votre adresse de domicile, l’un d’entre eux vous sera automatiquement attribué lors de votre inscription. Vous pouvez par vous-même vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous.

Lors de votre inscription, il faudra débourser immédiatement 10 euros pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe — en plus du montant du forfait pour le premier mois. Si vous souhaitez garder votre numéro de téléphone, il est possible de le demander gratuitement. Munissez-vous de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici.

