L’opérateur Free surenchérit avec un forfait mobile 80 Go pour un euro de plus

Free ne démord pas face à la concurrence féroce du marché mobile. Après 70 Go à 10,99 euros par mois, le forfait mobile Série Free propose dorénavant 80 Go de données 4G pour seulement un euro de plus. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Free procède à une sorte suite logique dans les différentes offres de son forfait mobile le plus populaire. Au début avec 50 Go, puis très rapidement à 60 pour le même prix, l’abonnement à très vite changer pour finalement atteindre jusqu’à 70 Go de data pour un euro de plus la semaine passée. Aujourd’hui, il y a encore 1 euro de plus et encore 10 Go de plus.

En bref

Une offre sans engagement

Avec 80 Go en France et 8 Go en Europe

Et un petit prix pendant toute la première année

Jusqu’au 7 juillet prochain, le forfait mobile Série Free 80 Go est disponible à 11,99 euros par mois pendant un an, puis migre automatiquement après cette période vers le forfait Free 100 Go à 19,99 euros par mois. Si vous n’êtes d’ores et déjà pas intéressés d’aller au-delà, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Le forfait Série Free ne cesse de s’enrichir ces derniers temps. Au lieu de 50 ou 60 Go à moins de 10 euros, l’opérateur qui a la réputation de casser les prix ne cesse d’augmenter l’enveloppe 4G pour finalement atteindre aujourd’hui les 80 Go. Un montant colossal qui répond à la majorité des besoins, même celui de partager sa connexion ou d’utiliser une box 4G.

On retrouve ensuite le combo classique des appels illimités vers les fixes dans l’Hexagone, ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM (hors Mayotte). Depuis ces zones, la data est réduite à 8 Go, mais c’est plus que convenable pour rester en contact lors d’un voyage, ou pour ne pas se perdre dans des rues imprononçables grâce à Google Maps et Apple Plan.

Notez que le débit est réduit au-delà de la totalité de l’enveloppe consommée en France, mais il sera tout à fait possible d’utiliser en illimité les hotspots FreeWifi grâce à vos identifiants Free, en cas de besoin. À l’étranger, le Mo est facturé 0,0054 €.

Il est par ailleurs nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous optez pour la conservation gratuite de votre numéro en fournissant, à l’inscription, le code RIO de votre ligne mobile.

