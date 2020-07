Forfait mobile : 100 Go de 4G à moins de 10 euros pour être serein cet été

Auchan Telecom tente de prendre un peu plus de place dans le monde des forfaits sans engagement. De ce fait, il propose une nouvelle offre limitée avec 100 Go de 4G pour 9,99 euros par mois pendant un an.

Dans ce marché très concurrentiel des forfaits mobile sans engagement, les opérateurs rivalisent d’offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. Cette fois-ci, c’est Auchan Telecom qui propose une série limitée avec une grosse enveloppe de données 4G.

En bref

Un petit prix pendant un an

100 Go de 4G en France

Sans engagement

Jusqu’au 14 juillet 2020, le forfait d’Auchan Telecom avec 100 Go de données 4G est à 9,99 euros par mois pendant un an. Au-delà, l’offre passera à 19,99 euros par mois. Notez qu’il faudra ajouter 10 euros à la commande afin de recevoir sa carte SIM triple découpe.

Pour en savoir plus👇

Avec ce forfait, vous bénéficierez des 100 Go de 4G promis par l’offre partout en France, dont 5 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Une petite enveloppe appréciable si vous partez quelques jours à l’étranger cet été. Au-delà de ces conditions, votre débit sera réduit. Par ailleurs, les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités que ce soit dans l’Hexagone ou bien en Europe et dans les DOM.

L’avantage de ce forfait de 100 Go : vous n’aurez pas à vous inquiéter de votre enveloppe de données. Il est même possible d’en profiter avec vos autres appareils en utilisant le partage de connexion de votre smartphone. À moins d’être un utilisateur hors normes, ces 100 Go de 4G pourront couvrir votre utilisation quotidienne, que ce soit sur votre téléphone ou bien votre ordinateur.

Auchan Telecom est un opérateur virtuel et est donc raccordé aux plus grands réseaux français : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Il profite donc d’une très bonne couverture 4G en France Métropolitaine. Votre opérateur sera alors attribué au moment de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile.

Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, il est possible d’en demander sa portabilité gratuitement. Il faudra fournir quelques informations supplémentaires, dont votre RIO. On vous explique ici comment le récupérer.

