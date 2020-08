30, 50 ou 60 Go : quel forfait mobile à moins de 5 euros choisir ?

Vous souhaitez payer moins cher votre abonnement mobile, même pour une durée limitée ? Certains opérateurs proposent des offres sans engagement à tout petit prix, comme Auchan Télécom, NRJ Mobile ou encore Cdiscount Mobile avec des forfaits à moins de 5 euros.

Sur le marché des offres sans engagement, les opérateurs virtuels figurent en bonne place avec des forfaits mobiles très intéressants. Pour moins de 5 euros, vous pourrez bénéficier d’abonnements complets chez Auchan Telecom, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile.

Voici les forfaits mobiles en un clin d’œil

Le forfait 30 Go de Auchan Telecom

Ce forfait Auchan Telecom à 2,99 euros par mois pendant 6 mois propose une enveloppe de 30 Go de données 4G, dont 3 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Pour ce prix, c’est une offre plutôt intéressante pour naviguer sur Internet en déplacement. Les appels, MMS et SMS sont évidemment illimités en France métropolitaine. Pour l’UE et les DOM, les appels et SMS seront également illimités pour les voyageurs occasionnels (une facturation hors forfait pourra s’appliquer si l’utilisation du forfait dépasse les 60 jours). Le forfait passera à 12 euros par mois au terme des 6 mois.

Auchan Telecom étant un opérateur virtuel, il utilise les réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Votre opérateur sera alors automatiquement attribué lors de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile. Il faudra débourser en sus 10 euros pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

En bref

Sans engagement

30 Go de 4G en France

Un petit prix pendant 6 mois

Jusqu’au 5 août 2020, le forfait d’Auchan Telecom avec 30 Go de données 4G est à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Au-delà, l’offre passera à 12 euros par mois.

Le forfait 50 Go de NRJ Mobile

L’opérateur de réseau mobile virtuel NRJ Mobile vous propose les appels, SMS et MMS en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe ainsi que 50 Go de data en 4G (débit réduit au-delà) en France métropolitaine et 5 Go en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations). Si vous partez à l’étranger cet été, cette enveloppe sera suffisante pour surfer en toute tranquillité.

Comme Auchan Telecom, ce MVNO vous permettra d’avoir accès aux réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Lors de votre inscription, il faudra aussi débourser immédiatement 10 euros pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe — en plus du montant du forfait pour le premier mois.

En bref

Sans engagement

50 Go de 4G en France et 5 Go à l’étranger

Un petit prix pendant 6 mois

Jusqu’au 5 août 2020, le forfait de NRJ Mobile avec 50 Go de données 4G est à 3,99 euros par mois pendant 6 mois. Au-delà, l’offre passera à 15,99 euros par mois.

Le forfait 60 Go de Cdiscount Mobile

Le MVNO Cdiscount Mobile assure les appels, MMS et SMS illimités en France métropolitaine, avec 60 Go de données 4G dans l’Hexagone et une enveloppe supplémentaire de 5 Go dans 30 destinations d’Europe et 8 dans les DOM pour rester en contact lors d’un voyage à l’étranger. Les 60 Go seront une bonne opportunité pour ceux qui consomment beaucoup de data.

Cdiscount utilise également les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Lors de votre inscription, la carte SIM triple découpe sera facturée à 10 euros.

En bref

Sans engagement

60 Go de 4G en France et 5 Go en Europe et DOM

Une belle réduction pendant 6 mois

Jusqu’au 5 août 2020, le forfait de Cdiscount Mobile avec 60 Go de données 4G est à 4,99 € pendant 6 mois. Au-delà, l’offre passera à 14,99 euros par mois.

Cdiscount mobile propose également une enveloppe de données 4G beaucoup plus conséquente avec 100 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an (puis 20 euros par mois)

Vous souhaitez conserver votre numéro ? C’est gratuit, et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

