30 Go de 4G pour moins de 3 euros avec ce forfait mobile

Cdiscount Mobile propose à nouveau son offre avantageuse sans engagement. Son forfait mobile 30 Go est affiché à 2,99 euros par mois seulement, avec 10 Go dédiés à l'Europe et aux DOM.

Cdiscount Mobile poursuit sa dynamique en proposant aux nouveaux clients des forfaits de bienvenue à prix tout doux. Son forfait complet 30 Go en série limitée coûte moins de 3 euros, pendant 6 mois. Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, libre à vous de résilier votre abonnement au terme du semestre.

En bref

Sans engagement

30 Go en France + 10 Go en Europe et DOM

Un petit prix pendant 6 mois

Jusqu’au 17 août inclus, le forfait Cdiscount Mobile 30 Go est à 2,99 euros par mois pendant 6 mois pour les nouveaux clients exclusivement. Le prix passera ensuite à 12,99 euros par mois au terme des 6 mois.

Le forfait sans engagement de Cdiscount propose une belle enveloppe de 30 Go de données 4G utilisable en France métropolitaine. Elle suffira amplement pour vos déplacements, mais pensez à vous connecter à votre Wi-Fi à la maison pour ne pas épuiser tous vos Go trop rapidement.

Le forfait comprend également 10 Go de données en Europe (30 destinations) et dans les DOM (8 destinations), ce qui est idéal si vous souhaitez partir en vacance à l’étranger. Que ce soit dans l’Hexagone, en Europe ou dans les DOM, les appels, SMS, et MMS sont bien sûr illimités (vers un numéro français). Pour rappel, lors de vos voyages à l’étranger, l’utilisation de vos données 4G restera indépendante de votre enveloppe de 30 Go.

Cdiscount Mobile étant un opérateur virtuel, il vous permettra d’avoir accès aux réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. L’un des trois sera alors automatiquement attribué lors de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile. Pour vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous, n’hésitez pas à consulter nos meilleurs conseils.

Retrouvez le forfait Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 €/mois

Lors de votre inscription, il faudra débourser immédiatement 10 euros supplémentaires afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe, en plus du montant du forfait du premier mois. Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez le demander gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici.

