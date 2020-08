B&You, RED et Sosh : quel forfait mobile 80 Go en promo choisir ?

Avec 80 Go de 4G, on peut facilement profiter de la navigation web, du contenu en streaming ou du partage de connexion sans épuiser toute son enveloppe de data à la fin du mois. Sosh, RED et B&You proposent justement leur propre formule de ce forfait mobile, mais lequel choisir ?

Profiter d’une enveloppe 4G plus que confortable sans débourser une grosse somme tous les mois devient très courant. Les opérateurs proposent même des offres sans engagement qui ne doublent pas leur prix au bout d’un an. C’est le cas de ces trois forfaits qui offrent pas moins de 80 Go de data sans exploser les prix.

Voici les forfaits mobile en un clin d’œil

Le forfait 80 Go chez B&You

Ce forfait mobile B&You 80 Go à 13,99 euros par mois est « le moins cher » de cette sélection. Il propose une grande enveloppe de données 4G, dont 10 Go utilisables à l’étranger. Les appels, MMS et SMS sont évidemment illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Notez que lors de votre inscription, il faudra débourser immédiatement 10 euros pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe — en plus du montant du forfait pour le premier mois.

On le choisit aussi pour : l’abonnement Spotify Premium offert pendant 3 mois.

En bref

Sans engagement et sans condition de durée

Idéal pour les gros consommateurs de data

Pas de prix qui double au bout d’un an

Jusqu’au 18 août 2020, le forfait B&You avec 80 Go de données 4G est à 13,99 euros par mois.

Le forfait 80 Go de RED by SFR

Pour le même prix que chez Bouygues Telecom (à 1 centime près), le forfait RED by SFR délivre donc le même montant de data : 80 Go. La formule diffère légèrement de son concurrent puisque celle-ci comprend les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont évidemment illimités depuis ces zones et aussi en Europe. La 4G s’élève également à 10 Go (décomptés du forfait) hors de l’Hexagone.

Enfin, là aussi, vous devrez dépenser 10 euros en plus de votre premier mois de forfait pour obtenir une carte SIM triple découpe.

On le choisit aussi pour : ses nombreuses options afin de moduler son forfait selon ses envies.

En bref

Sans engagement

Bonus appels illimités vers les fixes des DOM

Le fait de pouvoir moduler son forfait quand on veut

Jusqu’au 17 août 2020, le forfait RED avec 80 Go de données 4G est à 14 euros par mois, au lieu de 17 euros.

Le forfait 80 Go de Sosh

Ce forfait mobile est un peu plus cher que les autres, mais c’est justifié. Tout d’abord, le réseau Orange était considéré comme le 1er réseau mobile en 2019 selon l’ARCEP et l’ANFR. Autant vous dire qu’opter pour Sosh vous assure un très bon débit grâce aux infrastructures de l’opérateur historique en France.

L’offre mobile de Sosh propose ensuite les appels et SMS illimités en France métropolitaine, avec évidemment une enveloppe de 80 Go de données 4G. Le plus intéressant est en revanche son enveloppe dédiée de 12 Go en Europe/DOM. Vous pourrez alors dépenser des Go à l’étranger sans en perdre en France. Les appels, SMS et MMS sont également illimités.

Il sera aussi nécessaire de payer 10 euros supplémentaires pour obtenir une nouvelle SIM triple découpe.

On le choisit aussi pour : le débit optimal des infrastructures d’Orange.

En bref

Prix qui ne double pas au bout d’un an

12 Go en Europe et dans les DOM

Sans engagement

Jusqu’au 14 septembre 2020, le forfait Sosh avec 80 Go de données 4G est à 15,99 euros par mois en série limitée.

Vous souhaitez conserver votre numéro ? C’est gratuit, et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Notre comparateur de forfaits

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.