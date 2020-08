Profitez de 100 Go de data pour 10 euros mensuels avec ce forfait mobile

Cdiscount Mobile relance la promo sur son forfait illimité sans engagement 100 Go. Pendant 12 mois, son prix est de 9,99 euros par mois avant de passer à 20 euros.

C’est le moment de changer de forfait ! Jusqu’au 24 août, Cdiscount Mobile propose une offre avec appels, SMS et MMS illimités avec 100 Go de data 4G à 9,99 euros par mois pendant un an. Au bout de cette année, le forfait passe à 20 euros, mais pas de panique, il est sans engagement et vous pourrez donc librement résilier votre abonnement avant la montée du prix.

En bref

100 Go de data en 4G

appels, SMS et MMS en illimités

5 Go de data en 4G en Europe et dans les DOM

Retrouvez l’offre Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99 euros par mois pendant un an. L’abonnement passera ensuite à 19,99 euros par mois, mais il est sans engagement, vous pourrez donc le résilier quand vous voudrez.

Pour en savoir plus 👇

Avec ce forfait mobile, Cdiscount se positionne comme la meilleure option du moment. Son offre intègre une enveloppe de 100 Go de data en 4G. Un total très confortable pour surfer sur le web sur votre smartphone, regarder du contenu sur YouTube ou Netflix et faire du partage de connexion sans craindre de passer en débit réduit au bout d’une petite semaine.

Cette enveloppe intègre aussi 5 Go de data à utiliser dans l’Union Européenne et les DOM sur le réseau 4G local. À cela s’ajoutent aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM si vous appelez un numéro français.

La question qui accompagne souvent les MVNO comme Cdiscount Mobile est : « Quel réseau utilise-t-il ? » Eh bien, un peu de tout, selon votre adresse, Cdiscount vous attribuera l’accès au réseau d’Orange, SFR ou Bouygues Télécom. Vous devriez donc recevoir le réseau le plus adapté à votre domicile pour capter au mieux.

Lors du choix de votre forfait, 10 euros vous seront demandés immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pouvez aussi demander de conserver votre numéro gratuitement. Dans ce cas, il faudra vous munir de votre RIO, on vous explique ici comment le récupérer. Cdiscount Mobile s’occupera alors de résilier votre ancien contrat.

Notre comparateur de forfait

Afin de découvrir les autres offres mobile disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 4G du moment.