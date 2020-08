80 Go de data pour 13 euros avec ce forfait Free Mobile

Free Mobile vient de lancer une nouvelle offre limitée dans le temps pour un forfait. Cette fois-ci, profitez de 80 Go de data en 4G+, des appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, l'Europe et les DOM pour seulement 13 euros par mois.

Free Mobile propose une nouvelle offre offrant de bons avantages à un prix abordable. Pour seulement 13 euros par mois, profitez de 80 Go de data en 4G+, des appels, SMS et MMS illimité et d’avantages à l’étranger. Le tout dans un forfait sans engagement !

En bref

80 Go de data

Appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement

Le forfait mobile Série Free 80 Go sans engagement est disponible à 13 euros par mois pendant un an, puis bascule sur le Forfait Free 100 Go à 19 euros mensuels. L’offre est disponible jusqu’au mardi 25 août.

Pour en savoir plus 👇

Le point le plus important de ce forfait est son enveloppe 4G+. Free offre 80 Go de données sur son réseau avant de réduire votre débit. Une quantité largement suffisante pour une utilisation classique avec de la navigation sur les réseaux sociaux, des vidéos sur YouTube, Netflix et un peu de partage de connexion sur son ordinateur.

Pour les appels, SMS et MMS, tout est en illimité vers les mobiles et fixes en France Métropolitaine, mais aussi dans les DOM (sauf les MMS). Si vous partez en voyage, vous pourrez appeler, envoyer des SMS et MMS vers des numéros français depuis ces mêmes pays d’Europe et les DOM. Free rajoute aussi une enveloppe de 8 Go de data internet (0,0042 €/Mo au-delà).

Si vous ne résiliez pas votre abonnement au bout d’un an, le forfait se transformera en forfait Free 100 Go classique. Pour 20 euros mensuels, vous récupèrerez 100 Go de données au lieu de 80 et plus de destinations pour voyager ainsi qu’une enveloppe internet montant aussi à 25 Go au lieu de 8 Go hors de la France. Enfin, l’abonnement à l’application Free Ligue 1 Uber Eats vous sera offert.

Lors du choix de votre forfait, 10 euros vous seront demandés immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pouvez aussi demander de conserver votre numéro gratuitement. Dans ce cas, il faudra vous munir de votre RIO, on vous explique ici comment le récupérer. Free Mobile s’occupera alors de résilier votre ancien contrat.

Notre comparateur de forfait

Afin de découvrir les autres offres mobiles disponibles, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits 4G du moment.