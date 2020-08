RED by SFR, Sosh, NRJ mobile : quel forfait mobile choisir pour la rentrée ?

La rentrée approche ! C'est peut-être le bon moment pour changer de forfait mobile sans trop vider son compte tous les mois. Nous vous proposons donc aujourd'hui 3 offres qui ne dépassent pas les 15 euros par mois, toutes sans engagement, chez Sosh, RED by SFR et NRJ mobile.

Pour moins de 15 euros par mois, il est possible de disposer d’une enveloppe 4G très confortable pour la vie de tous les jours, y compris à l’étranger. Certains opérateurs proposent même des offres sans engagement qui ne doublent pas leur prix au bout d’un an, ou qui affichent un prix très bas pour 6 mois. La preuve avec ces trois offres, à retrouver du côté de chez RED by SFR, Sosh et NRJ mobile.

Voici les forfaits mobiles en un clin d’oeil

Le forfait 80 Go de RED by SFR

On commence fort avec ce forfait RED by SFR très complet avec une enveloppe de données 4G de 80 Go. Notons d’abord que ce forfait dispose du réseau 4G de RED qui couvre pas moins de 99 % de la population.

La formule comprend les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et l’Union européenne. La 4G s’élève également à 10 Go à l’étranger : il s’agit bien de données supplémentaires.

Ce forfait est aussi largement personnalisable grâce aux nombreuses options disponibles sans engagement. Ce forfait inclut également l’application SFR TV qui donne accès à une large sélection de chaînes, ce qui est un très bon point.

Sachez enfin que vous devrez dépenser 10 euros en plus de votre premier mois de forfait pour obtenir une carte SIM triple découpe.

En bref

Sans engagement et prix fixe même au bout d’un an

SFR TV inclus

Le fait de pouvoir moduler son forfait quand on veut

Jusqu’au 1er septembre 2020, le forfait de RED by SFR avec 80 Go de données 4G est à 14 euros par mois. Le prix reste fixe et ne double pas après un an.

Le forfait 40 Go de Sosh

Ce forfait au bon rapport qualité/prix propose également les appels et SMS/MMS illimités dans l’Hexagone, avec 40 Go de données 4G. On a donc ici une enveloppe confortable pour un usage quotidien. Veillez à vous connecter à votre réseau Wi-Fi dès votre retour chez vous pour ne pas épuiser vos data trop rapidement.

Si vous êtes amenés à voyager à l’étranger, vous aurez droit à une enveloppe dédiée de 8 Go pour naviguer sur Internet, non décomptés de la consommation totale. Les appels depuis et vers l’Europe et les DOM seront illimités, de même que les SMS et MMS, mais vers un numéro français.

Mais si Sosh se démarque réellement de ses concurrents, c’est évidemment grâce au réseau Orange dont les infrastructures offrent un très bon débit.

Comme d’habitude, le coût de la nouvelle carte SIM triple découpe s’élèvera à 10 euros, à débourser en plus du premier mois de forfait.

En bref

Sans engagement et prix fixe

40 Go de 4G en France, 8 Go pour l’Europe

Le débit optimal des infrastructures Orange

Jusqu’au 14 septembre 2020, le forfait Sosh avec 40 Go de données 4G est à 11,99 euros par mois. Le prix reste fixe et ne double pas après un an.

Le forfait 30 Go de NRJ mobile

L’opérateur virtuel NRJ mobile reste fidèle à lui-même en proposant des prix défiant toute concurrence. Pour moins de 3 euros par mois, son forfait Woot délivre 30 Go de data 4G utilisables en France métropolitaine. Malgré son enveloppe plus mince que les deux autres forfaits, vous pourrez tout de même naviguer confortablement. On vous conseille quand même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous pour ne pas épuiser vos données trop rapidement. Surtout que le débit sera naturellement réduit au-delà des 30 Go.

Le forfait inclut les appels et SMS/MMS illimités dans l’Hexagone. Si vous voyagez à l’étranger, vous pourrez compter sur une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G. Les appels et SMS/MMS illimités seront également illimités pour rester en contact.

Comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile est un opérateur virtuel (MVNO). Cela vous permettra donc d’avoir accès aux réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR qui accordent une très bonne couverture. L’un des trois sera automatiquement attribué lors de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile. Pour vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous, n’hésitez pas à consulter nos meilleurs conseils.

Comme les forfaits précédents, il faudra payer 10 euros en plus du premier mois afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

En bref

Sans engagement

30 Go de 4G en France + 10 Go en UE et DOM

Petit prix pendant 6 mois

Jusqu’au 1er septembre 2020, le forfait NRJ mobile avec 30 Go de données 4G est à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Au-delà, l’offre passera à 12,99 euros par mois.

Vous souhaitez conserver votre numéro ? C’est gratuit, et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Notre comparateur de forfait

Afin de découvrir toujours plus d’offres Mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.