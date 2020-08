La meilleure offre quadruple play du moment est chez Orange pour 29 euros par mois

Orange propose une offre imbattable. Son pack Open Fibre + Forfait Mobile 70 Go est à seulement 29 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement d'un an qui permet de résilier juste avant l'augmentation du prix à 63 euros.

Orange n’est pas forcément l’opérateur que l’on imagine proposer les meilleures promotions. Pourtant, l’opérateur historique écrase la concurrence avec son offre quadruple play Open 70 Go + Fibre à 29 euros par mois pendant un an.

En bref

La fibre à 400 Mb/s (montant et descendant)

160 chaînes TV incluses

Un forfait mobile illimité 70 Go

Le pack Open Fibre + forfait mobile 70 Go est disponible pour 29,99 euros chez Orange pendant un an avec un engagement de 12 mois avant de passer à 63,99 euros.

Pour en savoir plus 👇

Cette offre est ultra complète. Quadruple Play oblige, on retrouve tout d’abord un forfait mobile avec 70 Go d’enveloppe 4G et appels, SMS et MMS illimités. Si vous êtes un voyageur, votre forfait reste le même depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ! Un forfait ultra complet pour toute personne voulant une grosse enveloppe internet et de grosses permissions à l’étranger.

En plus de cet excellent forfait, on retrouve internet à la maison en fibre ou ADSL jusqu’à 400 Mb/s (en téléchargement ou en envoi) avec la Livebox 5. Un débit maximum qui sera largement suffisant pour regarder la TV via internet, jouer en ligne et regarder des vidéos en streaming. Tout cela vous offre tout ce qu’il vous faut pour profiter de la fibre optique comme il se doit !

Pour continuer, Orange a rajouté le décodeur TV Livebox avec 160 chaînes TV incluses avec certains compatibles 4K UHD. Vous pourrez également souscrire à certaines offres comme Canal+, BeinSport ou même Netflix depuis votre décodeur.

Enfin, cette offre quadruple play intègre une ligne de téléphone fixe qui offre les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations supplémentaires !

Orange promet également de se charger de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros et si vous décidez de transférez votre ancien numéro de ligne (mobile ou fixe), l’opérateur se chargera de faire la demande de résiliation à votre place. Tout ce dont vous avez besoin est votre numéro RIO de votre ligne mobile (accessible via ce tutoriel) et fixe. Pour trouver le numéro RIO de votre fixe, vous pouvez appeler le 3179 et noter le numéro RIO qui vous sera dicté. Si vous n’avez pas de téléphone fixe relié à votre ligne, vous pouvez appeler le numéro dédié de votre opérateur (SFR : 0800 97 3179, Bouygues : 0800 943 943, Free 0805 92 3179) depuis votre téléphone mobile, inscrire votre numéro de ligne fixe pour recevoir ensuite par SMS votre numéro RIO de fixe.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, avec notamment de l’ADSL, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres Fibre et ADSL du moment.