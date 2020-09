Forfaits mobiles : 30 Go ou 100 Go de 4G pour 2,99 euros et 9,99 euros par mois

Pour cette rentrée, les opérateurs virtuels Cdiscount Mobile et NRJ Mobile diminuent le prix de leur forfait. Avec respectivement 30 Go de 4G pour 2,99 euros par mois et 100 Go à 9,99 euros par mois, ces offres mobiles sont très intéressantes même pour une durée limitée.

En matière d’offres mobile sans engagement, les opérateurs virtuels pratiquent très souvent des prix imbattables, même pour une durée limitée. Si vous souhaitez changer de forfait pour la rentrée, c’est le moment : Cdiscount Mobile et NRJ Mobile abaissent leurs prix avec un forfait de 30 Go à 2,99 euros par mois pour l’un, et un forfait de 100 Go à 9,99 euros par mois pour l’autre.

En bref

Deux forfaits sans engagement

Un petit prix pendant 6 ou 12 mois

30 Go ou 100 Go de 4G

Jusqu’au 14 septembre 2020, le forfait 30 Go de Cdiscount Mobile est affiché à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Le prix repassera à 12,99 euros par mois ensuite.

Quant au forfait 100 Go de NRJ Mobile, il est disponible à 9,99 euros par mois pendant un an jusqu’au 23 septembre 2020. Au terme de cette année, il repassera à 19,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Cdiscount Mobile et NRJ Mobile sont des opérateurs virtuels (MVNO) qui permettent d’avoir accès aux réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR, les trois accordant une très bonne couverture. L’un d’eux sera automatiquement attribué lors de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile. Pour vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous, n’hésitez pas à consulter nos conseils pour connaître le meilleur réseau près de chez vous.

Ces deux forfaits proposent naturellement les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Si vous sortez de l’Hexagone, vous profiterez également des appels et SMS/MMS illimités en Europe et dans les DOM vers des numéros français.

Cdiscount Mobile propose une enveloppe de 30 Go de données 4G. Si cela suffira largement pour naviguer durant vos déplacements, on vous conseille de vous connecter à votre Wi-Fi en rentrant à la maison pour ne pas épuiser toutes vos données trop rapidement. Mais vous n’aurez pas ce problème avec le forfait Woot de NRJ Mobile.

Avec 100 Go de 4G, plus besoin de vous soucier de votre consommation, que vous choisissiez de naviguer sur Internet, regarder des films et séries en streaming ou télécharger des fichiers. Vous aurez même assez de data pour faire des partages de connexion avec les appareils de votre domicile.

Les deux forfaits proposent également une enveloppe de 10 Go consacrée aux données utilisables en Europe et dans les DOM. Sachez enfin que pour ces deux offres, il vous faudra débourser 10 euros pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe, en plus du premier mois de forfait.

Notre comparateur de forfaits

Afin de découvrir plus d’offres, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour découvrir les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.