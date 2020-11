Derniers jours pour profiter du forfait mobile 60 Go à 3,99 euros par mois

Pour encore quelques jours seulement, Cdiscount Mobile propose un forfait mobile de 60 Go à 3,99 euros par mois pendant 6 mois. C'est la meilleure offre en termes de rapport "data/prix" à laquelle il est possible de souscrire actuellement.

Cdiscount Mobile casse une fois de plus le prix de son nouveau forfait mobile en proposant le meilleur rapport data/prix du moment. Pour 3,99 euros seulement, il dispose d’une enveloppe de données mobiles de 60 Go par mois pendant 6 mois. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 9 novembre.

Le forfait mobile le plus généreux du moment

Cdiscount Mobile propose actuellement la plus grande enveloppe de données mobiles au meilleur prix. En effet, pour 3,99 euros seulement par mois pendant 6 mois, ce forfait comprend 60 Go de données mobiles. Une enveloppe assez conséquente pour répondre aux besoins de l’immense majorité des utilisateurs. Pour rappel, en 2019, la consommation moyenne de 4G des Français s’élevait à 8,3 Go par mois.

En complément, le forfait mobile Cdiscount dispose des éléments essentiels du bon forfait mobile, à savoir :

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

une enveloppe de 5 Go à utiliser en Europe et DOM

Cette promotion sur le forfait mobile Cdiscount Mobile est valable 6 mois. Ce forfait est d’ailleurs sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez à tout moment résilier sans avoir à payer de frais. Enfin, Cdiscount s’engage à expédier la carte SIM dans les 48 heures après la validation du dossier. De quoi profiter très rapidement de son forfait mobile.

Le réseau Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile est un MVNO, ce qui signifie qu’il va emprunter les infrastructures réseau d’autres opérateurs pour proposer sa propre couverture. Dans le cas de Cdiscount Mobile, ce sont les réseaux de trois grands opérateurs qui sont utilisés : Orange, Bouygues Telecom et SFR. Il est attribué automatiquement à l’utilisateur, mais en cas de mauvaise réception au domicile, il est possible de contacter le service client pour demander un changement de couverture.

Changer de forfait mobile est un jeu d’enfant

L’époque où il fallait envoyer des documents par voie postale pour changer de forfait mobile est révolue. Désormais, c’est le nouvel opérateur qui prend en charge toutes les démarches à votre place.

Lors de la souscription au forfait Cdiscount Mobile, il vous suffit d’entrer votre identifiant RIO afin d’entamer la migration vers le nouvel opérateur si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone. Pour obtenir cet identifiant, composez le 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée. Une fois l’identifiant RIO partagé avec Cdiscount Mobile, le changement de ligne opère. Vous serez prévenu par SMS lorsque la carte SIM de Cdiscount Mobile sera active.