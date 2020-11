Ce forfait mobile 150 Go à 9,99 €/mois est prolongé jusqu’à jeudi

Pour fêter ses 15 ans, NRJ Mobile propose une nouvelle offre sans engagement qui conviendra à celles et ceux qui sont très gourmands en données 4G. Le forfait en question propose 150 Go pour seulement 9,99 euros par mois !

Tout le monde n’a pas besoin de 150 Go de data dans un forfait mobile. En moyenne, les Français consomment un peu plus de 8 Go par mois, mais ce n’est qu’une moyenne. Certains d’entre vous sont très gourmands avec les nombreuses plateformes de streaming ou les jeux en ligne, sans oublier celles et ceux qui ont besoin de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison. Si vous êtes dans l’un de ces catégories, l’offre NRJ Mobile à moins de 10 euros devrait vous plaire.

En bref

Appels/SMS/MMS illimités

150 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Bouygues, SFR ou Orange (attribué à l’inscription)

Jusqu’au 26 novembre 2020, le forfait sans engagement en série limitée chez NRJ mobile avec 150 Go de 4G est disponible à 9,99 euros par mois pendant un an, puis le prix passe à 22,99 euros par mois après ladite période promotionnelle.

Ce nouveau forfait « anniversaire » en série limitée chez NRJ mobile propose, comme d’habitude, les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, avec quelques spécificités à respecter, comme les 3 h maximum par appel ou encore la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

Il a ensuite la particularité de proposer une très grosse enveloppe de données 4G dans l’Hexagone, à savoir 150 Go. Si cela peut paraitre énorme pour certains, pour d’autres c’est le strict minimum qu’il faut pour tenir le mois, notamment si vous passez par une box 4G pour avoir Internet à la maison. C’est également une enveloppe confortable pour ne plus se soucier de sa consommation mensuelle si vous êtes friands des plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, YouTube et autres consorts qui demandent beaucoup de data lors de la lecture de vidéo. De même pour le jeu en ligne.

Ce n’est pas tout, NRJ Mobile propose aussi de vous accompagner vers 30 destinations en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations outre-mer. Cela se traduit par les appels, SMS, et MMS illimités depuis ces précédentes zones vers un numéro français, ainsi que l’accès à une quantité de data s’élevant à 10 Go.

Les informations complémentaires

NRJ Mobile est un opérateur mobile virtuel, ou MVNO, raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur est attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Il faut également savoir que NRJ mobile propose des offres sans engagement avec un petit prix pendant une courte période, dans ce cas 6 mois. Par la suite, le prix est doublé, voire triplé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

