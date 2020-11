Pas plus de 5 € pour un forfait mobile ? Voici 3 offres sans engagement [dernier jour]

Fort heureusement, il existe des forfaits mobile pour tous les budgets et nous vous proposons aujourd'hui 3 offres sans engagement à moins de 5 euros par mois, avec une enveloppe 4G allant de 5 jusqu'à 60 Go.

Si vous ne voulez pas mettre plus de 5 euros par mois dans votre forfait mobile, il y a évidemment des solutions économiques chez certains opérateurs. Ce sont généralement des offres sans engagement avec un avantage promotionnel à court ou moyen terme, pendant 6 mois ou 1 an.

Voici 3 offres à moins de 5 €

Quel que soit votre choix, c’est le bon plan idéal pour faire des économies sur sa facture de téléphonie mobile avant l’arrivée de la 5G.

Auchan télécom 30 Go

Le forfait de Auchan Télécom mobile est le plus petit prix disponible aujourd’hui. Pour 3 euros par mois, il inclut 30 Go de données 4G en France Métropolitaine pour permettre la navigation et l’écoute de musique via Spotify et consorts en toute tranquillité. Il faudra cependant jongler avec une connexion Wi-Fi pour ne pas dépasser votre enveloppe mensuelle. Il propose également 3 Go à l’étranger.

On retrouve ensuite le combo classique des appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois des conditions, avec une limite de 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

L’offre est disponible jusqu’au 9 novembre 2020. Le tarif est conservé pendant 6 mois, puis passe à 12 euros.

Cdiscount mobile 60 Go

Le forfait mobile en série limitée pour Noël chez Cdiscount mobile est un peu plus complet que le précédent. Il propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) vers un numéro français. On retrouve d’ailleurs les mêmes conditions : 3h maximum par appel, limite de 129 destinataires maximum par mois et 99 vers et depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne le montant des données 4G, il s’élève à 60 Go en France. C’est une enveloppe qui permet, en plus de naviguer tranquillement sur Internet et écouter son service de streaming musical à longueur de temps, de partager sa connexion, de regarder des vidéos en streaming à la pause du midi et même de faire quelques parties en ligne. Pour l’Europe et les DOM, la data attribuée est de 5 Go.

L’offre est disponible jusqu’au 9 novembre 2020. Le tarif est conservé pendant 6 mois, puis passe à 14,99 euros.

Prixtel 5 Go, ajustable jusqu’à 50 Go

Pour finir avec Prixtel, son forfait mobile « Le complet » propose évidemment les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, mais il a la particularité d’ajuster le montant de la facture en fonction des données 4G que vous consommez. Vous pouvez alors allez au-dessus des 5 Go accordés en moyennant une contrepartie financière de 5 euros de plus pour moins de 15 Go et 10 euros de plus pour moins de 50 Go. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve également les appels, SMS et MMS illimités avec la même quantité de data qu’en France.

L’offre est disponible jusqu’au 10 novembre 2020. Le tarif est conservé pendant 1 an, puis passe à 9,99 euros.

Les informations complémentaires

Auchan télécom et Cdiscount mobile sont des opérateurs mobiles virtuels, ou MVNO, raccordés à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur est attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile. Prixtel est quant à lui relié uniquement à Orange et SFR et laisse le choix à son client.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Il faut également savoir que ce sont offres sans engagement avec un petit prix pendant une courte période, entre 6 et 12 mois. Par la suite, le prix est doublé, voire triplé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.