Bouygues Telecom rajoute Internet illimité le week-end à ses forfaits B&You

Bouygues Telecom propose enfin du nouveau avec ses forfaits mobiles B&You sans engagement. Que ce soit l'offre 80 ou 100 Go, les deux bénéficient désormais d'Internet illimité le week-end sans surcoût.

Juste avant la période du Black Friday, Bouygues Telecom se réveille pour proposer du nouveau avec ses forfaits mobile B&You sans engagement. Le prix reste le même, mais les deux offres avec les plus grosses quantités de données 4G profitent désormais d’un accès à Internet en illimité le week-end. Spotify est également offert pendant 3 mois.

En bref

Une grosse enveloppe 4G avec Internet illimité le week-end

Des forfaits sans engagement et sans condition de durée

Et surtout sans prix qui double après la première année

Jusqu’au 18 novembre 2020, les forfaits mobile B&You 80 et 100 Go sont respectivement proposés à 14,99 euros par mois et 19,99 euros par mois avec Internet illimité le week-end sans surcoût.

Notez que le forfait B&You 100 Mo à 4,99 euros par mois est également disponible, mais il ne bénéficie pas des avantages liés à la gratuité de Spotify pendant 3 mois et à l’accès à Internet illimité le week-end.

Pour en savoir plus 👇

Les forfaits mobile B&You sans engagement intéresseront fortement celles et ceux qui sont gourmands en données 4G. Avec 80 ou 100 Go de data à utiliser partout en France, c’est déjà la promesse de pouvoir regarder des séries en streaming, faire des parties de jeu vidéo en ligne ou même du partage de connexion pour sa tablette/ordinateur.

Ajoutez à cela l’option Internet en illimité le week-end et vous n’aurez plus besoin de surveiller votre consommation mensuelle au quotidien. Il sera même plus envisageable de passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison si votre connexion ADSL n’est pas top.

Dans les deux cas, les deux offres sans engagement de Bouygues Telecom proposent le classique combo des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule différence vient de l’enveloppe 4G attribuée à l’étranger, avec 10 Go pour l’un et 15 Go pour l’autre.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.