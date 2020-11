Ce forfait mobile ajustable à 9,99 € comprend jusqu’à 200 Go chez Orange ou SFR

L'opérateur Prixtel propose une promotion intéressante sur son forfait mobile Giga Série. Celui-ci propose jusqu'à 200 Go de données mobiles en 4G/4G+ , en vous laissant le choix de la couverture réseau entre Orange et SFR.

Ce deuxième confinement en est la preuve : la consommation de data de son forfait mobile peut largement varier d’un mois à l’autre, sans que vous y soyez forcément pour quelque chose. Heureusement, Prixtel a la bonne idée de proposer des forfaits mobiles ajustables comme la Giga Série. En effet, ce forfait mobile propose un total de trois paliers, pouvant fournir jusqu’à 200 Go de données, à partir de 9,99 euros par mois. En plus, vous pouvez même choisir la couverture réseau entre celle d’Orange et de SFR.

Forfait mobile Giga Série : jusqu’à 200 Go de données mobiles

Le forfait Giga Série de Prixtel est le plus généreux en données. Son enveloppe de données mobiles peut atteindre les 200 Go, avec un premier palier au prix de 9,99 euros seulement. Concrètement, si vous utilisez peu de données mobiles, votre facture mensuelle ne devrait pas dépasser les 9,99 euros. Voici les trois paliers contenus dans ce forfait mobile :

9,99 euros/mois pour une consommation inférieure à 50 Go

14,99 euros/mois pour une consommation comprise entre 50 et 100 Go

19,99 euros/mois pour une consommation comprise entre 100 et 200 Go

Au-delà des données, la Giga Série comprend également tout ce que l’on attend d’un excellent forfait mobile. Ainsi, chaque mois et pour tous les paliers, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM. Lors de voyages en Europe, c’est toute l’enveloppe de data qui est utilisable : 50 Go, 100 Go ou 200 Go selon votre palier. Enfin, le dernier palier du forfait Giga Série permet également d’appeler et d’envoyer des SMS gratuitement vers les USA depuis la France.

La Giga Série est actuellement en promotion jusqu’au 24 novembre, avec une réduction de 5 euros sur tous les paliers. Le forfait Giga Série reprend son prix normal au bout d’un an. Enfin, l’offre est sans engagement, permettant de changer de forfait à tout moment et sans frais.

Le complet : l’autre forfait mobile ajustable à partir de 4,99 euros

Le complet est l’autre forfait mobile ajustable en promotion de Prixtel. Son fonctionnement est similaire à celui de la Giga Série, mais il propose des quantités de données moins importantes. Le tarif des paliers est donc plus bas, à partir de 4,99 euros. Voici comment le forfait Le complet se compose :

4,99 euros/mois pour une consommation inférieure à 5 Go

9,99 euros/mois pour une consommation comprise entre 5 et 15 Go

14,99 euros/mois pour une consommation comprise entre 15 et 50 Go

Comme la Giga Série, Le complet propose également les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce même pour le premier palier à 5 Go. Lors de voyages en Europe, c’est une enveloppe de 7,5 Go de données qui vous accompagne (5 Go si vous restez au premier palier).

Le complet est également en promotion jusqu’au 24 novembre. Lui aussi profite d’une remise de 5 euros sur tous les paliers pendant un an. Le forfait est sans engagement.

Couverture réseau d’Orange ou SFR

L’autre avantage de Prixtel est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. En tant que MVNO, Prixtel utilise les fréquences d’Orange et SFR. Plutôt que de vous l’imposer aléatoirement, l’opérateur vous laisse choisir lors de la souscription.

Pour vous accompagner dans ce choix, un outil est mis à disposition lors de la souscription. Il se base sur les données de l’ARCEP pour indiquer laquelle des deux couvertures réseau est la meilleure à une adresse donnée. Cela vous permet de choisir le meilleur réseau à votre domicile par exemple. Et en cas de déménagement ou de déplacement prolongé, il est possible de changer de couverture réseau sur simple demande auprès du service client.