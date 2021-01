[…] Sosh fait aussi les soldes avec deux nouveaux forfaits mobile : 60 et 100 Go […]

Sosh réagit enfin aux soldes d'hiver 2021 en proposant deux nouveaux forfaits mobile en série limitée : l'un avec 60 Go de 4G pour 13,99 euros par mois et l'autre monte jusqu'à 100 Go pour 15,99 euros par mois.

Sosh est l’un des meilleurs opérateurs du moment. Il offre un débit optimal grâce aux infrastructures Orange, via une offre sans engagement à petit prix, et ses forfaits mobile deviennent encore plus intéressants pendant les soldes d’hiver 2021. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

En bref

60 Go ou 100 Go, au choix

Avec les appels, SMS/MMS illimités

Via le meilleur réseau mobile de France selon l’ARCEP

Jusqu’au 9 février 2021 à 9h du matin, Sosh propose un forfait 60 Go à 13,99 euros par mois et un forfait 100 Go à 15,99 euros par mois. Le tout sans prix qui double après un an.

Notez que le forfait 70 Go à 14,99 euros par mois court toujours jusqu’au 1er février prochain.

Pour en savoir plus 👇

Le premier forfait en série limitée chez Sosh propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 60 Go de données 4G, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone. Les appels, SMS, MMS sont également illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, avec 8 Go de data.

Le second propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France, avec les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM. En ce qui concerne l’enveloppe de données 4G, elle s’élève à 100 Go à l’intérieur des frontières françaises, ce qui est idéal pour les gourmands du streaming, et à 15 Go au-delà.

Notez d’ailleurs que, pour ces deux forfaits, le nombre de gigaoctets attribué en Europe/DOM n’est pas décompté de votre enveloppe en France.

Petite précision : il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

