150 à 200 Go : quelle offre mobile choisir en ce moment ?

Besoin d’un forfait mobile pas cher avec beaucoup de data 4G ? Vous êtes au bon endroit puisque RED, Free et B&You proposent tous une offre mobile à moins de 20 euros dont la quantité de données oscille entre 150 et 200 Go.

La guerre des prix que se livrent les différents opérateurs français a du bon pour les consommateurs. En effet, tandis que le coût des abonnements baisse, la quantité de data 4G, elle, augmente drastiquement. On en veut pour preuve RED, B&You et Free qui dégainent des offres mobiles entre 150 et 200 Go à un prix compris entre 15 et 20 euros.

Les offres en un clin d’oeil

Forfait mobile B&You 200 Go

Le forfait B&You à l’avantage d’être le moins cher des trois proposés ici. Ainsi, il propose 200 Go de data 4G tous les mois pour 14,99 euros. Une telle enveloppe permet de profiter de plus de 310 heures de contenu en streaming sur les plateformes comme Netflix ou OCS.

À cela s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Enfin, il est possible de bénéficier de 15 Go de données 4G lors de ses déplacements en Europe ou dans les DOM. Sachez qu’il est également possible de profiter d’une option 5G pour rendre ce forfait compatible avec la nouvelle norme réseau. Cependant, celle-ci est facturée 3 euros supplémentaires par mois.

L’offre est disponible pour toute nouvelle souscription avant le 10 février prochain.

Forfait mobile RED 200 Go

Le forfait RED 200 Go affiche les mêmes avantages que le forfait B&You avec deux petits trucs en plus. 1 centime sur la facture pour commencer puisque cette offre coûte 15 euros tout ronds par mois. Plus important, RED offre gratuitement l’option SFR Cloud qui permet aux abonnées de jouir d’un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud de l’opérateur. Une bonne solution pour décharger la mémoire de son téléphone et ainsi accéder à ses photos et vidéos depuis n’importe quel terminal.

Pour le reste, ce forfait mobile propose une enveloppe data de 200 Go, les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ainsi que 15 Go de données à utiliser en Europe. De même, il est possible d’ajouter de nombreuses options, sans engagement, en sachant toutefois que ces dernières font grimper la facture mensuelle.

L’offre est valable pour toute nouvelle souscription avant le 8 février prochain.

Forfait Free 150 Go

Plus cher et avec moins de data : quelle peut donc être la plus-value de Free vis-à-vis de ses concurrents ? Elle réside dans un chiffre et une lettre : 5G. Eh oui, le forfait 150 Go de Free, facturé 19,99 euros, est entièrement compatible avec la nouvelle norme réseau. Si le déploiement n’en est qu’à ses débuts, le forfait de Free vous permet d’être prêt lorsque la couverture du territoire sera plus importante. Vous éviterez donc de devoir changer une nouvelle fois de forfait pour profiter de la 5G.

Outre les 150 Go de data (232 heures de contenu en streaming tout de même), le forfait de Free vous donne accès aux Appels, SMS, MMS illimités depuis la France métropolitaine ainsi que l’Europe, les DOM, les USA, le Canada, Israël, l’Australie, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Il est également possible de profiter de 25 Go de data dans plus de 70 destinations en dehors de la France.

Si cette offre n’a pas de date-butoir, sachez qu’elle dégringole à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

Les informations complémentaires

Pour vous aider à choisir le meilleur opérateur selon vos besoins, vous pouvez commencer par vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Il faut également savoir que ces trois offres sont sans engagement. Si vous trouvez moins cher plus tard, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur à tout moment, sans justification, et ce même avant la fin de l’offre promotionnelle. Qui plus est, le prix de ces forfaits n’est pas amené à doubler dans le temps, par exemple au bout de 12 ou 24 mois.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

